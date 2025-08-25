Trong hai ngày 13-14/9/2025, Honda Việt Nam sẽ tổ chức đại hội Honda Biker Rally tại TP. Đà Lạt với chủ đề “All Ride in One Ride – Đa cung đường, Đồng đam mê”.

Video: Honda Biker Rally 2025 Chấn Động nóc nhà Sơn La.

Sau các kỳ tổ chức tại Vũng Tàu và Sơn La, Honda Biker Rally 2025 trở lại với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng. Hành trình touring sẽ khởi động từ sáng 12/9 với tuyến TP.HCM – Đà Lạt trong 3 ngày 2 đêm.

Đại hội Honda Biker Rally Đà Lạt 2025 sẵn sàng khởi động.

Ngoài ra, ngày 13/9 sẽ có thêm ba cung đường để lựa chọn, gồm TP.HCM – Đà Lạt, Đắk Lắk – Đà Lạt và Nha Trang – Đà Lạt. Đây được xem là dịp để các biker thử sức với nhiều dạng địa hình, từ đường đèo uốn lượn đến núi rừng Tây Nguyên và hành trình leo dốc từ biển lên cao nguyên.

Bên cạnh touring, chương trình còn mang đến các hoạt động khám phá địa phương. Local tour sẽ đưa biker tham quan Đồi Lạc Dương, Ba Cây Thông, Hồ Tuyền Lâm hay Suối Tía, những địa danh gắn liền với cảnh sắc đặc trưng của Đà Lạt.

Ngoài ra, ngày 13/9 sẽ có thêm ba cung đường để lựa chọn, gồm TP.HCM – Đà Lạt, Đắk Lắk – Đà Lạt và Nha Trang – Đà Lạt.

Tại khu vực trung tâm sự kiện, khán giả và người tham gia có thể chiêm ngưỡng, trải nghiệm nhiều mẫu xe phân khối lớn. Honda Việt Nam dự kiến ra mắt phiên bản 2026 của một số dòng xe, đồng thời tổ chức lái thử để biker có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.

Các phần thi Enduro và biểu diễn xe nghệ thuật cũng sẽ diễn ra, tạo nên bầu không khí sôi động. Ngoài ra, không gian trưng bày còn có sự xuất hiện của các dòng xe Classic, Adventure, Sport, Naked Bike và nhiều mẫu xe mang tính biểu tượng qua từng thời kỳ.

Các phần thi Enduro và biểu diễn xe nghệ thuật cũng sẽ diễn ra, tạo nên bầu không khí sôi động.

Song song với đó là các gian hàng phụ kiện, thời trang, đồ chơi xe và khu vực ẩm thực, góp phần tạo nên không gian giao lưu cho cộng đồng. Sự kiện cũng có phần giao lưu cùng +84 Honda Biker và chia sẻ từ chuyên gia về công nghệ E-Clutch – một trong những điểm nhấn công nghệ được quan tâm hiện nay.

Buổi tối 13/9, đại hội sẽ tổ chức tiệc ngoài trời kết hợp chương trình âm nhạc với sự góp mặt của một số nghệ sĩ, mang đến không khí lễ hội cho người tham gia.

Honda Biker Rally Đà Lạt 2025 mở cửa miễn phí đón khách từ 8h00 đến 20h00 ngày 13/9 và từ 8h00 đến 12h00 ngày 14/9.

Honda Biker Rally Đà Lạt 2025 mở cửa miễn phí đón khách từ 8h00 đến 20h00 ngày 13/9 và từ 8h00 đến 12h00 ngày 14/9. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng biker, nơi những người yêu xe gặp gỡ, trải nghiệm và chia sẻ đam mê.