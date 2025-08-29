Cứu ôtô tiền tỷ khỏi cảnh ngập nước chỉ với 500.000 đồng

Chỉ với tấm bạt khoảng 500.000 đồng, nhiều chủ xe Thái Nguyên, Nghệ An đã cứu ôtô tiền tỷ khỏi cảnh ngập nặng trong mưa bão, tránh thiệt hại hàng trăm triệu.

Video: Bạt chống ngập nước cho ôtô giá rẻ, người Việt sáng chế.

Vào mùa mưa bão, khi nhiều tỉnh thành chìm trong ngập lụt, nhiều chủ xe bất lực nhìn tài sản hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng bị nước nhấn chìm. Thế nhưng, một số người đã tìm ra cách bảo vệ ôtô đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Trong những ngày qua, bão Kajiki kết hợp áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều khu vực, khiến hàng loạt ôtô, xe máy bị ngâm trong nước. Thiệt hại về kinh tế không hề nhỏ khi nhiều phương tiện sau ngập nước đều phải sửa chữa tốn kém hoặc thậm chí hư hỏng nặng.

Tại Thái Nguyên, nơi từng chịu ảnh hưởng của trận bão Yagi hồi tháng 9/2024, nhiều chủ xe đã áp dụng một kinh nghiệm chống ngập đặc biệt để cứu xe của mình.

Anh Trung Kiên, chủ một chiếc Kia Sorento cho biết chỉ với một tấm bạt giá khoảng 500.000 đồng và vài mét dây thừng, anh đã bảo vệ thành công chiếc SUV tiền tỷ trong trận lũ năm ngoái.

Khi mực nước dâng cao, anh nhanh chóng lùi xe vào giữa tấm bạt, sau đó buộc kín bốn góc theo hình chéo và chằng kỹ xung quanh. Cách này giúp nước không thể tràn vào cabin, dù ngập tới nắp ca-pô.

“Chiếc xe nặng hơn 1,7 tấn nhưng khi bọc bạt vẫn nổi lên như thuyền theo mực nước. Tôi còn nhờ người đẩy xe vào khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn,” anh Kiên cho biết.

Không chỉ anh Kiên, nhiều chủ xe khác cũng thử nghiệm và thành công. Chị Lan Anh (Thái Nguyên) cho biết vợ chồng chị mua tấm bạt dài 10m, rộng 6m với giá 700.000 đồng để bọc kín chiếc Kia Rio. Khi nước dâng tới ngang ngực người lớn, thậm chí cao 2,5m, chiếc xe vẫn an toàn.

Tương tự, tại Nghệ An, anh P.Đ.H. cũng áp dụng phương pháp này để bảo vệ xe trước bão Kajiki. Sau kinh nghiệm bị ngập gần chạm gầm trong mùa mưa năm trước, anh đã chủ động mua tấm bạt diện tích 20 m² để bọc xe, tránh hư hỏng trong những ngày mưa lớn.

Theo chia sẻ, việc dùng bạt bọc ôtô giúp hạn chế nước tràn vào khoang động cơ và nội thất, qua đó tránh chi phí sửa chữa lớn. Giải pháp này có chi phí thấp, dễ thực hiện và có thể chuẩn bị sẵn trong cốp xe.

Tuy vậy, vẫn tồn tại những rủi ro cần lưu ý: Nguy cơ thủng bạt: Vật sắc nhọn có thể làm rách, khiến nước tràn vào. Khi nước dâng cao, xe có thể nổi lên và trôi theo dòng chảy nếu không được cố định. Nếu để xe ngoài trời, sau khi bọc cần buộc chắc bốn góc xuống nền để tránh bị cuốn trôi.

Từ những câu chuyện thực tế, có thể thấy chỉ với chi phí vài trăm nghìn đồng cho một tấm bạt, chủ xe đã có thể giảm thiểu nguy cơ mất mát hàng trăm triệu đồng do ngập nước. Đây là kinh nghiệm được nhiều người truyền tai và áp dụng thành công trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường.