Xe

Nội thất ôtô bị ngập nước phải làm gì, xử lý ra sao?

Khi nước ngập vào nội thất ôtô nếu không xử lý ngay sẽ khó khắc phục. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng, tính thẩm mỹ của xe mà còn gây hỏng hóc...

Thảo Nguyễn
Video: Nội thất ôtô ngập nước, hậu quả và cách khắc phục.

Mưa lũ kéo dài, ngập lụt là nguy cơ tiềm ẩn khiến rất nhiều ôtô rơi vào tình trạng nước ngập vào nội thất, chết máy giữa đường, tệ hơn là hỏng hóc do thủy kích. Trường hợp nước ngập vào khoang nội thất khiến cho nội thất của ôtô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nước ngấm vào bên trong xe, gây nên tình trạng ẩm mốc, bẩn và có mùi khó chịu.

4-6261.jpg
Mưa lũ kéo dài, ngập lụt là nguy cơ tiềm ẩn khiến rất nhiều ôtô rơi vào tình trạng nước ngập vào nội thất, chết máy giữa đường...

Nếu không vệ sinh sớm sẽ làm giảm tuổi thọ của đồ nội thất, xe bán đi bị mất giá, chưa kể còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đến sức khỏe. Trong bài viết này, Tinxe sẽ hướng dẫn độc giả cách "chữa cháy" hiệu quả, xử lý nội thất bị nước vào.

Dọn nội thất chuyên nghiệp

Đầu tiên, lái xe cần tắt động cơ để tránh tình trạng chập cháy, đảm bảo an toàn và đảm bảo không khởi động lại xe tại vùng ngập nước, tìm cách đưa xe ra khỏi vùng ngập nước an toàn. Khi ra khỏi vùng ngập nước, bạn nhanh chóng mở hết cánh cửa để nước thoát ra ngoài. Bạn cần nhanh chóng loại bỏ hết phần nước đọng trên xe.

Đối với những trường hợp xe ngập nước vào tận khoang nội thất, chúng tôi khuyến cáo bạn gọi cứu hộ tới gara/xưởng dịch vụ để được xử lý một cách chuyên nghiệp và an toàn cho xe.

6-2072.jpg
Trường hợp xe ngập nước vào tận khoang nội thất, bạn hãy gọi cứu hộ tới gara/xưởng dịch vụ để được xử lý một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Khi đi sửa tại các trung tâm, thợ sửa chữa sẽ tháo các lỗ thoát nước ở sàn, rửa sạch lại bằng nước và xì khô. Bên cạnh đó, phần đỡ chấn dưới cùng của sàn xe được làm bằng kim loại và thiết kế cách âm nên rất kín, nếu nước đã lọt vào thì sẽ tạo thành những ngăn chứa nước và không thể tự thoát ra được, từ đó sẽ khiến ống dẫn khí điều hòa bị bẩn, tắc. Sàn xe cần được tháo và kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hút sạch nước ra ngoài.

Sau khi đã hút sạch nước ra, thợ dùng máy sấy khô toàn bộ, giúp làm sạch và khô xe, đồng thời đảm bảo các bu-lông, ốc vít không bị nước mưa ngấm vào làm rỉ sắt. Cũng vì vậy mà khi vệ sinh xong sàn xe, việc bôi dầu chống rỉ sét và tra mỡ cho các bộ phận kim loại là rất quan trọng. Hệ thống dây điện, các đầu cắm chạy quanh xe cũng cần được kiểm tra, xì khô để phòng trường hợp bị chập và cháy.

7-537.jpg
Sau khi đã hút sạch nước ra, thợ dùng máy sấy khô toàn bộ, giúp làm sạch và khô xe, đồng thời đảm bảo các bu-lông, ốc vít không bị nước ngấm.

Cánh cửa sau khi bị ngập nước cũng sẽ còn chứa nhiều nước bên trong, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều bộ phận liên quan khác, vì vậy chúng cũng cần được quan tâm làm sạch và kiểm tra.

Tiếp đến các bộ phận ngấm nước nặng như ghế ngồi cần được tháo ra và vệ sinh riêng bằng hóa chất chuyên dụng.

"Sơ cứu" nội thất tại nhà

Trường hợp nước lọt vào khoang nội thất do mưa hắt, do người ngồi hoặc mang đồ dùng ẩm ướt vào xe khiến khoang nội thất ẩm, bạn có thể xử lý tại nhà. Khi đỗ xe tại nhà, bạn có thể dùng quạt, máy sấy lớn để làm khô, hoặc dùng mẹo nhỏ nữa là rắc trực tiếp baking soda lên ghế, sàn xe để hút ẩm, khử mùi cho khoang nội. Đối với thảm trải sàn thì bạn tháo ra, đem giặt và phơi khô.

Sau khi đã hút hết nước đọng, bạn "phơi" xe ở nơi thoáng gió và nắng nhẹ, lưu ý là mở cửa xe để tạo sự lưu thông không khí, hạn chế được nấm mốc. Những vật dụng ẩm ướt trong xe cần đem làm sạch, phơi khô hoàn toàn.

8-6888.jpg
Khu vực sàn, khoang lốp dự phòng, thảm trải và cốp xe cũng cần kiểm tra kỹ càng vì những nơi này dễ bị đọng nước, nếu không làm khô sẽ bị rỉ sét.

Khu vực sàn, khoang lốp dự phòng, thảm trải và cốp xe cũng cần kiểm tra kỹ càng vì những nơi này dễ bị đọng nước, nếu không làm khô sẽ bị rỉ sét, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra các lỗ để hạn chế nước lọt vào xe khi đi trời mưa hoặc qua vùng ngập. Với vết bẩn cứng đầu, khó đánh bay thì bạn có thể xịt giấm trắng lên đó, để tầm 10 phút rồi làm sạch và lau lại bằng khăn.

Nội thất bọc da cần tránh sử dụng chất tẩy có độ bào mòn cao, chỉ phơi ở nhiệt độ thường, không phơi ra nơi nắng gắt. Đồng thời, chủ xe nên dùng thêm dầu dưỡng để tăng độ mềm mại, căng bóng cho bề mặt da.

Ngăn ngừa nấm mốc

Khi phát hiện ra nội thất có dấu hiệu bị mốc thì hãy dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng, chất tẩy rửa, chà sạch hoàn toàn các vết ố, bẩn, khu vực có nấm mốc. Lưu ý là thao tác nhẹ nhàng để không làm xước nội thất, mất tính thẩm mỹ của xe. Ngoài ra, các chủ xe nên dùng thêm bột chống mốc để xử lý triệt để nấm mốc, không cho chúng có cơ hội phát triển.

5-6816.jpg
Khi phát hiện ra nội thất có dấu hiệu bị mốc thì hãy dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng, chất tẩy rửa, chà sạch hoàn toàn các vết ố, bẩn...

Nội thất ôtô thật ra bẩn hơn bạn nghĩ, nơi đây chứa nhiều bụi bẩn, đất cát, khói bụi, vi khẩn,... tích tụ lâu ngày. Cho dù xe không bị nước vào thì bạn cũng nên làm vệ sinh cho khoang nội thất 1 - 2 tuần/lần. Có thể thao tác một cách đơn giản như dùng máy hút rồi lau sạch lại bằng khăn là được. Ít nhât 1 năm 1 lần nên đưa xe đi "spa" chăm sóc nội thất để đảm bảo nội thất xe được sạch đẹp và an toàn cho sức khỏe của bạn.

