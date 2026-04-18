Cựu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình bị bắt với cáo buộc lừa xin việc

Bùi Văn Phúc, 45 tuổi, bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng để xin việc vào ngân hàng cho một phụ nữ ở Hà Nội nhưng sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 18/4 thông tin, Bùi Văn Phúc bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can từng là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan công an thực hiện các biện pháp tố tụng với Bùi Văn Phúc.

Theo điều tra, năm 2024, Phúc làm quen với bà T. (35 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội). Phúc tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, hứa hẹn sẽ xin cho bà T. vào làm việc tại một ngân hàng. Tin lời, nạn nhân đã chuyển cho Phúc tổng cộng 50 triệu đồng để "lo việc".

Chờ đợi thời gian dài không thấy có việc làm, liên lạc với Phúc không được, bà T. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Nhà chức trách cho biết, trong quá trình lẩn trốn, Phúc liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho việc truy tìm. Đến ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra thông báo những ai là bị hại của Bùi Văn Phúc cần liên hệ với Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Lương Sơn (SĐT: 0968.022.141) để trình báo, phục vụ công tác mở rộng vụ án.

