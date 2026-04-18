Xã hội

Cựu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình bị bắt với cáo buộc lừa xin việc

Bùi Văn Phúc, 45 tuổi, bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng để xin việc vào ngân hàng cho một phụ nữ ở Hà Nội nhưng sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Nguyễn Hinh

Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 18/4 thông tin, Bùi Văn Phúc bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can từng là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan công an thực hiện các biện pháp tố tụng với Bùi Văn Phúc.

Theo điều tra, năm 2024, Phúc làm quen với bà T. (35 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội). Phúc tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, hứa hẹn sẽ xin cho bà T. vào làm việc tại một ngân hàng. Tin lời, nạn nhân đã chuyển cho Phúc tổng cộng 50 triệu đồng để "lo việc".

Chờ đợi thời gian dài không thấy có việc làm, liên lạc với Phúc không được, bà T. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Nhà chức trách cho biết, trong quá trình lẩn trốn, Phúc liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho việc truy tìm. Đến ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra thông báo những ai là bị hại của Bùi Văn Phúc cần liên hệ với Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Lương Sơn (SĐT: 0968.022.141) để trình báo, phục vụ công tác mở rộng vụ án.

Xã hội

Người phụ nữ bị lừa gần 500 triệu do sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng

Đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, do tin tưởng, chị đã chuyển 8 lần. Tuy nhiên khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi.

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online. Sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Xã hội

Câu nói vô tình của chủ nhà tốt bụng khiến kẻ sát nhân xuống tay tàn độc

Nghe chủ nhà nói nếu biết kẻ trộm đồ sẽ vạch mặt, tưởng hành vi của mình đã bị bại lộ, Chính nảy sinh ý định giết người để diệt khẩu.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2002, Nguyễn Văn Chính (SN 1977) rời quê Tuyên Quang vào Đồng Nai tìm việc làm. Do có quan hệ họ hàng với một gia đình tại khu vực Định Quán nên Chính được họ nhận vào làm nhân viên phục vụ nhà hàng ăn uống. Trong thời gian ở đây, Chính dần làm quen với những người xung quanh, trong đó có anh Đoàn Văn T., chủ cửa hàng mắt kính. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Làm việc được 3 tháng, Chính xin nghỉ, sau đó lên Biên Hòa làm tại một nhà hàng ăn uống gần ngã tư Amata. Lúc rảnh rỗi, Chính thường theo bạn bè ăn nhậu. Những lần chơi bời khiến Chính ngày càng túng quẫn, nên gã nảy sinh ý định đi chôm đồ bán lấy tiền tiêu xài. Nhớ lại cửa hàng của anh T. ở Định Quán thường bán các mặt hàng có giá trị, Chính bắt xe buýt tới nơi rồi đột nhập “cuỗm” một số kính mắt và dụng cụ hành nghề. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xã hội

Ngăn chặn người đàn ông bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Tuyên Quang

Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Nhữ Khê đã phát hiện, ngăn chặn 1 công dân có dấu hiệu bị lừa tham gia việc nhẹ lương cao tại nước ngoài.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.
