Rung động nhan sắc đẹp hơn hoa của diễn viên phim ‘Mai’ Anh Phạm

Giải trí

Diễn viên Anh Phạm diện áo dài, chụp ảnh bên hoa. Nhiều người khen ngợi bà xã Anh Đức xinh như hoa hậu.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Anh Phạm)
Trong bộ ảnh mới, Anh Phạm diện áo dài màu hồng cánh sen đậm. Mái tóc của nữ diễn viên được búi gọn gàng, thanh lịch để lộ chiếc cổ cao và bờ vai thon. Lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng chủ đạo ở môi và má giúp Anh Phạm tôn lên làn da trắng sáng và vẻ trẻ trung.
Anh Phạm sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, mang đậm vẻ đẹp Á Đông.
Nhiều khán giả khen ngợi bà xã diễn viên Anh Đức xinh đẹp hơn hoa.
Nữ diễn viên phim Mai ngày càng thăng hạng sắc vóc lẫn phong cách thời trang.
Diện trang phục thể thao, Anh Phạm năng động nhưng không kém phần nữ tính.
Vợ Anh Đức diện trang phục tôn đôi chân dài nuột nà.
Anh Phạm và Anh Đức kết hôn năm 2024. Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ diễn viên phim Mai cho biết, chồng cô sống tình cảm, ấm áp. Anh Đức chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, đồng thời 'truyền lửa' để Anh Phạm diễn xuất tốt hơn.
Chia sẻ với VOV, Anh Phạm cho biết thêm, vợ chồng cô rất tin tưởng nhau. Những chuyện nữ diễn viên gặp trong công việc, cô đều kể lại cho chồng. Anh Đức cũng vậy. Mỗi ngày, cả hai đi làm, tối về cùng xem phim, kể cho nhau nghe hôm nay có gì vui.
Anh Phạm tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Anh Đức trên xe hơi vào tháng 10/2025.
Nữ diễn viên ủng hộ chồng học ngành đạo diễn điện ảnh. "Tôi chứng kiến từ lúc tiền kỳ đến sản xuất rồi hậu kỳ anh nấu dự án tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh. Với cương vị nhà đầu tư, góp 50% ngân sách cho dự án, tôi không biết khi nào mới được lấy lại vốn. Nhưng kệ, mình nhắm mắt góp luôn. Chúc cho anh nhà và cả ê-kíp ngày mai đem Kế hoạch yêu bung lụa suôn sẻ tốt đẹp", Anh Phạm chia sẻ dịp Anh Đức thi tốt nghiệp.
