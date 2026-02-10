Cụm linh vật Gia Lai tiếp biến từ tinh thần Thánh Gióng – Đất Võ – Đại Ngàn

Năm nay, linh vật ngựa của Gia Lai được lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương Hoàng đế Quang Trung và Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai năm nay được tiếp biến từ tinh thần Thánh Gióng – Đất Võ – Đại Ngàn.

Ảnh Bảo Nam

Chủ đề xuyên suốt của cụm linh vật lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung và Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Hình tượng linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 được xây dựng hòa quyện giữa truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai.

Trong đó, linh vật ngựa chính của công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, vị anh hùng huyền thoại trong dân gian, một trong những biểu tượng về sức mạnh, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Có tổng chiều cao hơn 9m, với cơ bắp rắn chắc, uy lực và khí thế bách chiến bách thắng được tạo hình như vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, được diễn đạt khéo léo qua những đường vân chuyển động, hòa vào thân ngựa như dòng năng lượng từ lòng đất mẹ, nâng bước vó ngựa tiến lên phía trước.

Trong đó, màu nâu đỏ của đất bazan, hòa màu xanh của núi rừng và sắc vàng ấm áp của ánh nắng trên gợn sóng trùng điệp của Biển đông tạo nên một tổng thể hài hòa giữa góc nhìn thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình và ý nghĩa sâu xa của cụm linh vật.

Cạnh đó, hình tượng 8 chú ngựa, mỗi bên 4 chú trong nhiều bước, dáng tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại, cùng với tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế hiện đại thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định – Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới. Đây không chỉ là sự kết nối về mặt không gian, địa giới hành chính mà còn là sự giao thoa về mặt lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển, cùng nhau xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

ảnh Hà Vi

Không gian phía sau cụm linh vật chính có bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói làm tăng phần lung linh cho hình tượng phi thuyền, chú ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ….thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay. Đây là thông điệp gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương Gia Lai, sẽ tiếp nối truyền thống cha anh làm chủ kiến thức, khoa học – công nghệ, góp phần đưa Gia Lai vươn xa trong thời đại mới.

Phía bên trái cụm linh vật chính là hình tượng chú voi chiến binh cùng những chú ngựa lính được thể hiện cách điệu sinh động hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn. Cụm bên phải là tạo hình một số sản phẩm đặc trưng như ché rượu cần, hạt cà phê gợi nhắc tinh thần gắn kết cộng đồng và nét văn hóa ẩm thực vùng Gia Lai.

Cổng chính – không gian chuyển tiếp biển và đại ngàn sẽ dẫn vào khu trung tâm được thiết kế như điểm giao thoa văn hóa – thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Gia Lai mới.

Bên trái là cụm tạo hình “Biển xanh hội tụ” với hình ảnh cá voi đùa vui giữa sóng nước với các lớp sóng biển cách điệu cùng những con thuyền vươn khơi. Bên phải là cụm “Tinh hoa đại ngàn” với tạo hình núi rừng hùng vĩ kết hợp hình tượng cồng chiêng, đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên. Hai không gian đối xứng này kết hợp với các cụm biểu tượng phụ hòa quyện trong vườn hoa xuân nhiều sắc màu rực rỡ mở ra hành trình khám phá tổng thể cụm linh vật cho người dân và du khách.

Nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian trang trí cụm linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành năm nay như hình dáng một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra biển Đông với ý nghĩa. Cây cung là sự chuẩn bị, tích lũy nội lực và lòng quyết tâm. Mũi tên vàng: định hướng, hành động, tốc độ: thể hiện Khát vọng vươn xa, hội nhập để phát triển vươn lên thần tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới của quê hương Gia Lai.

Cụm biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ 2026 là công trình nghệ thuật sắp đặt có quy mô lớn, với ý tưởng thiết kế sáng tạo; việc thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, tập trung nhiều nhân lực, vật lực trong thời gian dài.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Cụm Linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ thành điểm nhấn Văn hóa – Du lịch đặc sắc, là không gian để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, bản sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai hôm nay.