Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cú lật kèo AI tại Nhật, người có “hộ chiếu” thắng lớn

Số hóa - Xe

Nhật Bản chứng kiến làn sóng “Hộ chiếu AI” bùng nổ, khi doanh nghiệp chuyển sang đánh giá năng lực thực chiến với AI, thay đổi hoàn toàn thị trường lao động.

Thiên Trang (TH)
Làn sóng “Hộ chiếu AI tạo sinh” đang bùng nổ tại Nhật Bản với hơn 83.000 người tham gia, cho thấy nhu cầu trang bị kỹ năng AI ngày càng cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.
Kỳ thi này không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về AI mà còn giúp người dùng hiểu rõ các rủi ro như rò rỉ dữ liệu hay vi phạm quyền riêng tư, từ đó xây dựng năng lực sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sở hữu chứng chỉ chỉ là bước khởi đầu, bởi các doanh nghiệp Nhật đang chuyển hướng sang đánh giá năng lực ứng dụng AI trong công việc thực tế thay vì chỉ dựa vào lý thuyết.
Điển hình, NTT Docomo Solutions đã triển khai hệ thống “Đánh giá cấp độ thực hành AI”, chia nhân sự thành 4 cấp từ cơ bản đến chuyên sâu, dựa trên hiệu quả ứng dụng AI vào công việc.
Cách tiếp cận này tạo ra bước ngoặt lớn khi phá vỡ mô hình thâm niên truyền thống, buộc nhân sự phải chứng minh giá trị thông qua khả năng tận dụng AI để tối ưu hiệu suất.
Ở cấp độ cao nhất, những người đạt “đai đen AI” không chỉ giỏi sử dụng công cụ mà còn đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số và đào tạo nhân lực mới trong tổ chức.
Hệ thống đánh giá còn ứng dụng chính AI để phân tích dữ liệu công việc, xác định năng lực và công khai kết quả trong nội bộ, tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch và dựa trên hiệu suất thực.
Diễn biến này cho thấy AI không đơn thuần “cướp việc” mà đang tái định nghĩa giá trị lao động, nơi người biết khai thác công nghệ hiệu quả sẽ trở thành nhân tố chiến thắng trong kỷ nguyên mới.
#AI #Nhật Bản #đánh giá năng lực #chứng chỉ AI #chuyển đổi số #lao động

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT