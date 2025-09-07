Hà Nội

Đời sống

Công ty treo thưởng gần 4 tỷ khuyến khích nhân viên giảm cân

Một công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc, gây chú ý khi công bố khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng) cho nhân viên giảm cân thành công.

Theo Đỗ An/ Vietnamnet

Theo thông tin được SCMP đăng tải hôm 6/9, giải thưởng trên nằm trong chương trình thường niên của công ty Arashi Vision Inc (còn gọi là Insta360). Giải thưởng nhằm khuyến khích nhân viên áp dụng lối sống lành mạnh hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Những người tham gia thử thách sẽ nhận được 500 NDT (1,85 triệu đồng) tiền thưởng cho mỗi 0,5kg giảm thành công.

giam-can-2.jpg
Các nhân viên giảm cân thành công đang ký nhận thưởng từ công ty. Ảnh: Handout

Năm nay, một nhân viên tên Xie Yaqi đã giảm 20kg trong vòng 3 tháng, giành được 20.000 NDT (74 triệu đồng) tiền thưởng và danh hiệu “Nhà vô địch giảm cân” của công ty.

Xie tiết lộ rằng cô luôn cố gắng giữ kỷ luật trong suốt thời gian tham gia thử thách, kiểm soát chế độ ăn uống cẩn thận và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày.

“Tôi tin rằng đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời để trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sức khỏe bên trong”, nữ nhân viên chia sẻ.

Theo đại diện Arashi Vision Inc, công ty bắt đầu triển khai thử thách giảm cân từ năm 2022. Hàng triệu Nhân dân tệ tiền thưởng trích từ ngân sách đã được trao cho các nhân viên giảm cân thành công.

“Thông qua thử thách này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích nhân viên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân. Đây là động lực tích cực để họ tận hưởng cuộc sống và cống hiến cho công việc bằng tất cả nhiệt huyết”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Điều thú vị là thử thách này còn kèm theo một "điều khoản phạt": người nào tăng cân trở lại sẽ phải nộp phạt 800 NDT (2,9 triệu đồng) cho mỗi 0,5kg. Cho đến nay, chưa có nhân viên phải chịu mức phạt này.

Thử thách này của Arashi Vision Inc cũng được công nhận là "sáng kiến quốc gia", được chính phủ Trung Quốc khuyến khích nhân rộng.

Vào tháng 6/2024, Trung Quốc đã phát động “Năm quản lý cân nặng”. Đây là một phần trong kế hoạch 3 năm (2024-2026) do Ủy ban Y tế Quốc gia và 16 ban ngành khác của Trung Quốc phối hợp thực hiện, nhằm mục đích thúc đẩy thể lực khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng của quốc gia này.

vietnamnet.vn
Bài liên quan

Sống Khỏe

Giảm cân hiệu quả bắt đầu từ… giấc ngủ

Giấc ngủ giúp cơ thể nghỉ ngơi và là trợ thủ đắc lực trong hành trình giảm cân. Ngủ đủ và ngủ sâu giúp duy trì trao đổi chất, hạn chế tích mỡ thừa.

Bạn ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện đều đặn nhưng cân nặng vẫn giậm chân tại chỗ? Có thể nguyên nhân nằm ở giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ đủ và ngủ sâu không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Giấc ngủ là thời gian cơ thể phục hồi, cân bằng hormone và điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Bỏ qua yếu tố này, nỗ lực giảm cân của bạn có thể kém hiệu quả, thậm chí phản tác dụng.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Cú "sốc" tình cảm, cô gái điên cuồng giảm cân khiến bạn trai cũ "khóc thét"

Từ cú sốc tình cảm, cô gái Hàn Quốc đánh bay 50kg thừa để trở thành một phiên bản tốt hơn.

f1.png
Jini - một cô gái Hàn Quốc như bao người khác từng có cuộc sống thoải mái, không mấy bận tâm tới cân nặng. Từ nhỏ, cô vốn không thích vận động, lại mê đồ ăn nhanh, gà rán, bia và các loại nước ngọt có ga.
f2.png
Thói quen ăn uống thiếu kiểm soát cùng lối sống ít vận động khiến cân nặng của cô tăng không phanh, đạt đỉnh 100kg khi còn rất trẻ.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách ăn chuối giúp giảm cân

Chuối có hàm lượng chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no lâu. Khi ăn chuối, cơ thể sẽ hấp thụ chất xơ chậm hơn, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào trong mỗi bữa ăn.

Chuối rất ít calo

Chuối là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú, bao gồm các khoáng chất và vitamin quan trọng cho sức khỏe con người. Trong chuối chứa kali, vitamin B6, vitamin C, magie, đồng, mangan và chất xơ. Chuối rất ít calo, 1 quả chuối dài 15 cm có khoảng 90 calo.

Xem chi tiết

