Công ty TNHH Công nghệ NHONHO bị xử phạt 75 triệu

Cục An toàn thực phẩm vừa công bố xử phạt Công ty TNHH Liên Sen (TP HCM) 80 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn hàng hóa với 4 lô sản phẩm phụ gia (bột ngọt).

Ngày 10/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong 3 tháng (từ 1/4 đến 1/7), nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm các quy định về chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo và điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong đó, Công ty TNHH Liên Sen, địa chỉ số 19, đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, quận 8 (cũ), TP HCM vi phạm nghiêm trọng nhất, bị xử phạt 80 triệu đồng vì vi phạm về ghi nhãn hàng hóa với 4 lô sản phẩm phụ gia (bột ngọt).