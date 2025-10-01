Công ty Địa ốc 11: "Một mình một ngựa" trúng thầu 44 tỷ tại Quận 5?

Mới đây, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đã trúng Gói thầu số 10 trị giá hơn 44 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp.

Ngày 22/9/2025, ông Dương Thanh Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (TP HCM) đã ký Quyết định số 358/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, thuộc dự án Cải tạo các tuyến vỉa hè trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn 2). Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã số doanh nghiệp: 0300540937) với giá trúng thầu là 44.057.433.370 đồng.

Quyết định số 358/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, thuộc dự án Cải tạo các tuyến vỉa hè trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn 2). Nguồn: MSC

Giá gói thầu được duyệt là 49.515.248.661 đồng, tuy nhiên giá dự toán của gói thầu là 44.167.853.001 đồng. So với giá dự toán, giá trúng thầu chỉ thấp hơn khoảng 110 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất khiêm tốn, khoảng 0,25%.

Một điểm đáng chú ý là tại gói thầu này, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nộp hồ sơ dự thầu. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 343/BCĐG-TLG ngày 19/9/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia, nhà thầu này đã đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, do đó được xếp hạng 1 và đề nghị trúng thầu.

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 "Bội thu" trong năm 2025

Công ty Cổ phần Địa ốc 11, có địa chỉ tại số 205 Lạc Long Quân, Phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh, do ông Phạm Văn Đan Duy làm Tổng giám đốc, là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm, thành lập từ năm 2004. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia 22 gói thầu, trúng 16 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên đến hơn 873 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, dường như là một năm khá thành công của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 khi tham gia 5 gói thầu thì đã có kết quả trúng 3 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm 2025 đã lên đến hơn 174,9 tỷ đồng.

Cụ thể, ngoài Gói thầu số 10 nêu trên, ngày 28/4/2025, liên danh Res11-MTH (đứng đầu là Địa ốc 11) đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 79.932.737.486 đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu. Trước đó, ngày 20/6/2025, liên danh Res11-Khai Trí cũng đã trúng gói "Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị" trị giá 51.005.777.765 đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11.

Những mối quan hệ "quen thuộc"?

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cho thấy một số quy luật đáng chú ý về tần suất trúng thầu tại một số bên mời thầu nhất định.

Đặc biệt, mối quan hệ với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (gọi tắt là Thiên Lộc Gia) đặt ra nhiều câu hỏi. Như đã nêu, Thiên Lộc Gia là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu số 10 mà Công ty Cổ phần Địa ốc 11 là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

Không chỉ vậy, dữ liệu cho thấy, khi Thiên Lộc Gia đóng vai trò là bên mời thầu, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cũng có tỷ lệ trúng thầu cao. Cụ thể, Địa ốc 11 đã tham gia 3 gói thầu do Thiên Lộc Gia mời, trúng 2 gói với tổng giá trị hơn 34,4 tỷ đồng. Mối quan hệ qua lại giữa nhà thầu và công ty tư vấn trong các vai trò khác nhau (bên mời thầu - nhà thầu, tư vấn - nhà thầu) liệu có ảnh hưởng đến tính khách quan, minh bạch của hoạt động đấu thầu hay không là một vấn đề cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 còn thể hiện "cái duyên" đặc biệt với một số bên mời thầu khác. Đơn cử là mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Thương mại Bửu Thành. Thống kê cho thấy, Địa ốc 11 đã tham gia 5 gói thầu do Bửu Thành mời và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, với tổng giá trị gần 78 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa, Địa ốc 11 cũng trúng cả 2/2 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị hơn 195 tỷ đồng.

Góc nhìn từ các quy định pháp luật

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp như Gói thầu số 10 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5, dù không vi phạm trực tiếp các điều khoản của luật, nhưng cũng làm dấy lên những băn khoăn về việc có đạt được mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hay không. Điều này được quy định rõ tại Khoản 8, Điều 4 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Luật Đấu thầu cũng quy định tại khoản 3, Điều 44 về việc hồ sơ mời thầu "không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng". Việc chỉ có một nhà thầu tham dự có thể do nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng cũng không loại trừ khả năng các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều nhà thầu tiềm năng.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là việc đẩy mạnh đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính minh bạch. Tuy nhiên, việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự luôn là một chỉ dấu cần được xem xét kỹ lưỡng. Cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát chặt chẽ quá trình từ khi lập, phát hành hồ sơ mời thầu đến khi đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có các yếu tố làm hạn chế cạnh tranh, dù là vô tình hay hữu ý, vi phạm tinh thần của Điều 6 Luật Đấu thầu về bảo đảm cạnh tranh”.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quốc Vũ, một chuyên gia về đấu thầu, nhận định: “Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có một nhà thầu, có thể đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của giá dự toán và liệu giá trúng thầu đã thực sự là mức giá cạnh tranh nhất hay chưa. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc xác định giá gói thầu phải dựa trên nhiều nguồn thông tin để đảm bảo tính chính xác. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng giá gói thầu và hồ sơ mời thầu sao cho thu hút được nhiều nhà thầu tham gia, từ đó tạo ra áp lực cạnh tranh về giá là vô cùng quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước”.

Thực tiễn hoạt động đấu thầu luôn đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát, phân tích để thị trường ngày càng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả hơn, đảm bảo mỗi đồng vốn của nhà nước được sử dụng một cách tối ưu nhất.