Công thức làm kem dưỡng da mặt lâu đời nhất Trung Quốc

Kho tri thức

Công thức làm kem dưỡng da mặt lâu đời nhất Trung Quốc

Kem dưỡng da mặt cổ xưa làm từ mỡ bò và nhũ đá, một sự thật gây xôn xao giới khảo cổ học Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ ký hiệu M49 ở miền bắc Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Đó là một chiếc lọ cổ, tìm thấy trong ngôi mộ của một nam quý tộc thuộc thời Xuân Thu (niên đại khoảng năm 771- đến năm 476 Trước Công nguyên). Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Chiếc lọ cao hơn 5 cm, hình chữ U, có hai quai và một nắp. Nắp lọ vẫn được đậy kín. Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Khi mở lọ trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta phát hiện bên trong có chứa những cục vật liệu màu trắng hơi vàng. Chất này đã được phân tích bằng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm khối phổ, nhiễu xạ tia X, phân tích đồng vị, chiết axit và kính hiển vi điện tử quét. Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Kết quả cho thấy các hạt màu trắng chủ yếu bao gồm monohydrocalcite (MHC), trong khi nguyên tố màu vàng là một lipid. MHC chủ yếu được tìm thấy trong nhũ đá hang động. Phân tích các axit béo trong mẫu lipid xác định đó là mỡ động vật nhai lại, có khả năng là mỡ của bò. Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Lọ kem dưỡng da mặt này là bằng chứng sớm nhất về việc một người đàn ông Trung Quốc sử dụng mỹ phẩm. Ảnh: @Han B, Chong J, Sun Z, và cộng sự.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
