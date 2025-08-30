Công thức làm kem dưỡng da mặt lâu đời nhất Trung Quốc

Kem dưỡng da mặt cổ xưa làm từ mỡ bò và nhũ đá, một sự thật gây xôn xao giới khảo cổ học Trung Quốc.
Hiếu Nguyễn sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, body săn chắc. Nam diễn viên phim Mưa đỏ hiện tại yêu xa.
Bước sang tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ đón vận hội mới, sự nghiệp thông thuận, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, ngân khố càng ngày càng đầy.
Quân đội Nga ngày nay không còn dựa nhiều vào thành tựu của Liên Xô trong quá khứ, các mẫu vũ khí mới giúp Moscow phát triển chiến thuật quân sự hiện đại hơn.
Cá bùng binh khiến nhiều người nhìn ái ngại bởi hình dạng xấu xí, dữ tợn nhưng khi nấu chín có màu trắng như thịt gà ta, chắc thịt, mùi vị thơm, ngon, dai...
Ngôi nhà không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một chỗ ở tiện nghi mà còn tạo một không gian sống đẹp, sáng sủa và tràn đầy sức sống.
Giữ chức Nhiếp Chính Vương, Đa Nhĩ Cổn có quyền lực cao hơn cả hoàng đế. Tuy nhiên, cuối cùng, thi hài Đa Nhĩ Cổn từng bị đào lên, suýt bị quất roi.
Sarkastodon là một loài thú ăn thịt cổ đại thuộc nhóm Creodonta đã tuyệt chủng, mang kích thước khổng lồ và từng thống trị các đồng bằng châu Á thời Eocene.
Các nhà vật lý Đại học Münster (Đức) tạo ra mã QR chỉ 5,38 micromet vuông, nhỏ hơn tế bào hồng cầu và được Guinness công nhận kỷ lục thế giới.
Sở hữu vóc dáng cân đối, diễn viên, người mẫu Ngọc Nga bỗng trở thành "nấm lùn" bên chồng ngoại quốc.
Một máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan lao xuống đất và phát nổ thành "quả cầu lửa" khiến phi công tử nạn.
Đóng nhiều phim truyền hình, ngoài đời, Tô Dũng và Minh Thu hẹn hò. Mới đây, khoảnh khắc cặp đôi nắm tay khi tham gia diễu hành gây chú ý.
Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 30/8.
Lamborghini Huracan STO vốn đã quá mạnh mẽ nhưng hãng độ Underground Racing còn muốn làm điều khủng khiếp hơn, khi tăng công suất xe lên mức 1.600 mã lực.
Kỳ nghỉ 2/9, nhiều du khách chọn Tà Xùa để săn mây huyền ảo, check-in sống lưng khủng long, dạo rừng rêu và trải nghiệm văn hóa bản Mông.
Bảo Ngọc cao 1m86, Lương Thùy Linh cao 1m8. Nhờ chiều cao “khủng” cùng nhan sắc rạng ngời, hai nàng hậu nổi bật trong buổi tổng duyệt A80.
NSƯT Chiều Xuân háo hức đón chờ đoàn diễu binh đi qua. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện áo dài đỏ khoe sắc khi tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Hàng loạt khí tài và phương tiện quân sự từ Quảng trường Ba Đình di chuyển qua các tuyến phố thể hiện sức mạnh và quá trình hiện đại hóa Quân đội ta.
Một hệ thống tên lửa siêu thanh tầm xa (LRHW) của Mỹ phát triển gần như đã đi đến thành công, nhưng tính hiệu quả cũng như sự xứng đáng là bài toán nan giải.
Kho báu thời Trung Cổ gồm tiền bạc và đồng ducat vàng được tìm thấy ở Ba Lan giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt, thú vị.
Rùa cạn Ai Cập (Testudo kleinmanni) là một trong những loài rùa nhỏ bé và hiếm gặp nhất thế giới, mang trong mình nhiều bí mật sinh học và văn hóa đặc biệt.