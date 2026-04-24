Công tác tuyển quân tại Hạ Long góp phần xây dựng thế hệ trẻ trách nhiệm

Trong hai ngày 23/4 và 24/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho các nam thanh niên sinh năm 2009 trên địa bàn. Hoạt động diễn ra nghiêm túc, nền nếp, thể hiện rõ tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” – giá trị truyền thống tiêu biểu của vùng mỏ Quảng Ninh.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày các Thanh niên phường Hạ Long đăng ký NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hạ Long; cùng sự hướng dẫn tận tình, giúp đỡ hiệu quả của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, nổi bật là Ban Tuyên huấn, Ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động được triển khai đúng quy định, thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Công dân phường Hạ Long (Quảng Ninh) hăng hái tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân và thanh niên về nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, sự chấp hành nghiêm túc của các thanh niên trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của gia đình đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công chung của hoạt động. Không khí tại điểm đăng ký diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của tuổi trẻ địa phương.

Cán bộ y tế kiểm tra chiều cao, cân nặng cho công dân trong ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 23/4, công tác chuẩn bị đã được triển khai công, đảm bảo chu đáo, bài bản. Không gian đăng ký được bố trí khoa học, sạch sẽ, trang trọng; băng rôn, khẩu hiệu được treo ngay ngắn, tạo nên môi trường mang đậm tính giáo dục. Từng phần việc, dù nhỏ nhất, đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho thanh niên và gia đình khi đến đăng ký.

Trong quá trình tổ chức, Ban CHQS phường thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn tận tình, bảo đảm nhanh gọn, chính xác. Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ luôn giữ thái độ gần gũi, thân thiện, giúp các thanh niên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Không khí tại điểm đăng ký diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần tự giác, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.

Tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” không chỉ thể hiện ở cách tổ chức chặt chẽ của đơn vị, mà còn lan tỏa trong từng thanh niên – những người đang từng bước nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Từ đó, hình thành ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tại phường Hạ Long không chỉ là nhiệm vụ thường niên, mà còn là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, trong ngày 24/4, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các công dân trên địa bàn phường, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định, giữ vững nền nếp, kỷ luật và chất lượng công tác.

Từ sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời gieo mầm ý thức, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên – những chủ nhân tương lai của đất nước.