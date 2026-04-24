Công tác tuyển quân tại Hạ Long góp phần xây dựng thế hệ trẻ trách nhiệm

Hoạt động đăng ký nghĩa vụ tại Hạ Long diễn ra nghiêm túc, nền nếp, thể hiện rõ tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” thể hiện rõ truyền thống của vùng mỏ Quảng Ninh.

Minh An

Trong hai ngày 23/4 và 24/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho các nam thanh niên sinh năm 2009 trên địa bàn. Hoạt động diễn ra nghiêm túc, nền nếp, thể hiện rõ tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” – giá trị truyền thống tiêu biểu của vùng mỏ Quảng Ninh.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày các Thanh niên phường Hạ Long đăng ký NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hạ Long; cùng sự hướng dẫn tận tình, giúp đỡ hiệu quả của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, nổi bật là Ban Tuyên huấn, Ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động được triển khai đúng quy định, thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

z7758644720936-29a0f3721f753a5f7666c2fdb969e2b3.jpg
Công dân phường Hạ Long (Quảng Ninh) hăng hái tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân và thanh niên về nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, sự chấp hành nghiêm túc của các thanh niên trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của gia đình đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công chung của hoạt động. Không khí tại điểm đăng ký diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của tuổi trẻ địa phương.

z7758644717465-e933658a2a8ada02ebb6aab3ca8ac01b.jpg
Cán bộ y tế kiểm tra chiều cao, cân nặng cho công dân trong ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 23/4, công tác chuẩn bị đã được triển khai công, đảm bảo chu đáo, bài bản. Không gian đăng ký được bố trí khoa học, sạch sẽ, trang trọng; băng rôn, khẩu hiệu được treo ngay ngắn, tạo nên môi trường mang đậm tính giáo dục. Từng phần việc, dù nhỏ nhất, đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho thanh niên và gia đình khi đến đăng ký.

Trong quá trình tổ chức, Ban CHQS phường thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn tận tình, bảo đảm nhanh gọn, chính xác. Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ luôn giữ thái độ gần gũi, thân thiện, giúp các thanh niên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Không khí tại điểm đăng ký diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần tự giác, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.

Tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” không chỉ thể hiện ở cách tổ chức chặt chẽ của đơn vị, mà còn lan tỏa trong từng thanh niên – những người đang từng bước nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Từ đó, hình thành ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

z7758644731576-3eabaa61c5dabe0f15f0d9bfc98d336b.jpg

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tại phường Hạ Long không chỉ là nhiệm vụ thường niên, mà còn là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, trong ngày 24/4, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các công dân trên địa bàn phường, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định, giữ vững nền nếp, kỷ luật và chất lượng công tác.

Từ sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời gieo mầm ý thức, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trước thách thức mới

Việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” thời kỳ mới.

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc và truyền thống anh hùng của Quân đội. Qua đó, biến các giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện và khắc phục các biểu hiện “lệch chuẩn” giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hơn 4.600 thanh niên Lâm Đồng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt, trang trọng. Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu với 3.700 công dân thực hiện NVQS và 907 công dân tham gia nghĩa vụ CAND.

Ngày 4/3, cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Lâm Đồng được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, bảo đảm an toàn. Không khí ngày hội tòng quân diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào của các tân binh và gia đình.

kto-bl_6.jpg
Thanh niên Lâm Đồng rạng rỡ trong ngày lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Trần Nguyên
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lực lượng vũ trang phía Đông Lâm Đồng ra quân huấn luyện năm 2026

Ra quân huấn luyện năm 2026 tại phía Đông Lâm Đồng thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

kto-bl_dsc-7600.jpg
Ngày 2/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031”.
kto-bl_dsc-7632.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn phía Đông Lâm Đồng và tham gia phục vụ tốt cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem chi tiết

