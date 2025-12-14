Hà Nội

Bộ đôi sạc SHARGE Pixel 100/140 thiết kế đẹp, công suất lên tới 140W

Số hóa

Bộ đôi sạc SHARGE Pixel 100/140 thiết kế đẹp, công suất lên tới 140W

Hai củ sạc GaN SHARGE Pixel 100 và 140 với màn hình dot-matrix hiển thị công suất, tạo trải nghiệm thú vị.

Thiên Trang (TH)
SHARGE Pixel 100 và Pixel 140 gây chú ý với thiết kế đẹp, nhỏ gọn và công suất mạnh mẽ. (Ảnh: Genk)
Điểm đặc biệt là màn hình dot-matrix hiển thị watt theo thời gian thực, tạo trải nghiệm thú vị.(Ảnh: Genk)
Pixel 100 có ba cổng USB-C và một USB-A, phù hợp người dùng nhiều thiết bị cũ mới.(Ảnh: Genk)
Pixel 140 mạnh mẽ hơn với full USB-C, mỗi cổng có thể đạt tới 140W khi sạc đơn.(Ảnh: Genk)
Bên trong, SHARGE sử dụng GaN hiệu suất cao, bo mạch nhiều lớp và keo tản nhiệt toàn diện.(Ảnh: Genk)
Nhờ đó, Pixel 140 nhỏ hơn nhiều so với các củ sạc 140W truyền thống nhưng vẫn hiệu quả.(Ảnh: Genk)
Pixel 100 hướng tới người dùng phổ thông, dễ dùng và tương thích tốt với nhiều thiết bị.(Ảnh: Genk)
Pixel 140 lại dành cho người thích tốc độ, laptop PD 3.1 và nhiều thiết bị USB-C cùng lúc.(Ảnh: Genk)
Màn hình dot-matrix khiến việc sạc trở nên trực quan, vui vẻ và dễ kiểm soát công suất.(Ảnh: Genk)
#sạc #SHARGE #Pixel #140W #GaN #sạc nhanh

