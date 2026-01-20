Loài chim có mỏ dị thường nhất Việt Nam, chỉ ăn một thứ đặc biệt

Hà Nội

Giữa những cánh rừng lá kim, chim mỏ chéo (Loxia curvirostra) gây tò mò bởi chiếc mỏ kỳ lạ và lối sống khác thường.

T.B (tổng hợp)
Chim mỏ chéo sở hữu chiếc mỏ bắt chéo độc nhất trong thế giới chim. Hai mỏ cong và chéo nhau giúp loài chim này dễ dàng tách vảy nón thông để lấy hạt, một cấu trúc mỏ độc đáo không giống bất cứ loài chim nào khác. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng mỏ đặc biệt là kết quả của tiến hóa theo nguồn thức ăn. Qua hàng nghìn năm, chim mỏ chéo đã tiến hóa để khai thác hạt cây lá kim – nguồn thức ăn dồi dào nhưng khó tiếp cận, tạo nên lợi thế sinh tồn rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Loài chim này phân bố rộng khắp Bắc bán cầu. Loxia curvirostra xuất hiện từ châu Âu, châu Á, gồm Việt Nam, đến Bắc Mỹ, chủ yếu trong các khu rừng thông, linh sam và vân sam, nơi nguồn hạt nón luôn dồi dào. Ảnh: Pinterest.
Màu lông của chim mỏ chéo thay đổi theo giới tính và độ tuổi. Con trống thường có màu đỏ gạch hoặc cam, trong khi con mái và chim non mang sắc xanh lục hoặc vàng xỉn, giúp chúng ngụy trang tốt trong tán rừng. Ảnh: Pinterest.
Chim mỏ chéo có mùa sinh sản rất khác thường. Chúng có thể làm tổ và đẻ trứng vào mùa đông, miễn là hạt thông dồi dào, thậm chí giữa lúc tuyết phủ dày đặc – điều hiếm thấy ở các loài chim khác. Ảnh: Pinterest.
Giọng hót của chim mỏ chéo mang âm sắc kim loại đặc trưng. Tiếng kêu “chip-chip” hoặc “glip-glip” vang vọng giữa rừng lá kim, giúp các cá thể giữ liên lạc khi di chuyển theo đàn. Ảnh: Pinterest.
Chúng có lối sống du cư linh hoạt theo mùa. Khi nguồn hạt thông cạn kiệt, chim mỏ chéo có thể di chuyển hàng trăm kilomet để tìm khu rừng mới, tạo nên những đợt xuất hiện bất ngờ ở nhiều khu vực. Ảnh: Pinterest.
Chim mỏ chéo là chỉ báo sinh thái quan trọng của rừng lá kim. Sự hiện diện và số lượng của chúng phản ánh tình trạng cây thông và chu kỳ sinh hạt, giúp các nhà sinh thái học theo dõi sức khỏe hệ sinh thái rừng. Ảnh: Pinterest.
