Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Thu Ngân khoe vẻ gợi cảm tại Miss Intercontinental

Giải trí

Á hậu Thu Ngân khoe vẻ gợi cảm tại Miss Intercontinental

Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng tại Miss Intercontinental khi khéo léo lựa chọn trang phục tôn lên lợi thế hình thể và nét đẹp trẻ trung.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ban tổ chức Miss Intercontinental cập nhật hình ảnh các đại diện tham gia cuộc thi trong buổi lễ nhận sash. Trong buổi nhận sash, đại diện Việt Nam – Á hậu Thu Ngân khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy trắng xuyên thấu. Ảnh: Miss Intercontinental.
Ban tổ chức Miss Intercontinental cập nhật hình ảnh các đại diện tham gia cuộc thi trong buổi lễ nhận sash. Trong buổi nhận sash, đại diện Việt Nam – Á hậu Thu Ngân khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy trắng xuyên thấu. Ảnh: Miss Intercontinental.
Thu Ngân nổi bật với vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt hài hòa, thần thái tự tin. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Thu Ngân nổi bật với vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt hài hòa, thần thái tự tin. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Trong một hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Thu Ngân diện một chiếc váy dạ hội xẻ tà tinh tế giúp tôn đôi chân thon dài. Chiếc váy kết hợp cùng lớp áo choàng tông màu ánh kim, tạo cảm giác sang trọng và quyền lực. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Trong một hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Thu Ngân diện một chiếc váy dạ hội xẻ tà tinh tế giúp tôn đôi chân thon dài. Chiếc váy kết hợp cùng lớp áo choàng tông màu ánh kim, tạo cảm giác sang trọng và quyền lực. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Thu Ngân xuất hiện với vẻ ngoài thời thượng. Cô diện một thiết kế váy ôm sát cơ thể, dáng cúp ngực. Người đẹp kết hợp trang phục với kính râm, bông tai ánh kim. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Thu Ngân xuất hiện với vẻ ngoài thời thượng. Cô diện một thiết kế váy ôm sát cơ thể, dáng cúp ngực. Người đẹp kết hợp trang phục với kính râm, bông tai ánh kim. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Tham gia hoạt động trên bãi biển, Thu Ngân mặc váy voan dáng suông, tông nâu nhẹ nhàng, chất liệu mỏng bay bổng, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Tham gia hoạt động trên bãi biển, Thu Ngân mặc váy voan dáng suông, tông nâu nhẹ nhàng, chất liệu mỏng bay bổng, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Đến với Miss Intercontinental, Thu Ngân chia sẻ về sở thích cá nhân. Cụ thể, nàng hậu thích dành thời gian cho gia đình, đặc biệt khi học tập xa nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô luôn cố gắng gọi video để trò chuyện với mọi người. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Đến với Miss Intercontinental, Thu Ngân chia sẻ về sở thích cá nhân. Cụ thể, nàng hậu thích dành thời gian cho gia đình, đặc biệt khi học tập xa nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô luôn cố gắng gọi video để trò chuyện với mọi người. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Thu Ngân còn thích tham gia các hoạt động cộng đồng bởi lẽ cô cho rằng làm từ thiện không chỉ là cho đi vật chất mà còn là trao đi niềm hy vọng. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Thu Ngân còn thích tham gia các hoạt động cộng đồng bởi lẽ cô cho rằng làm từ thiện không chỉ là cho đi vật chất mà còn là trao đi niềm hy vọng. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại đấu trường Miss Intercontinental. Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 mùa giải 2023, Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 mùa giải 2024. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại đấu trường Miss Intercontinental. Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 mùa giải 2023, Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 mùa giải 2024. Ảnh: Instagram Thu Ngân.
Chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/1, tại Ai Cập. Ảnh: Miss Intercontinental.
Chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/1, tại Ai Cập. Ảnh: Miss Intercontinental.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Á hậu Thu Ngân #Thu Ngân #Miss Intercontinental #cuộc thi Miss Intercontinental #chung kết Miss Intercontinental

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT