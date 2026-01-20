Con gái út MC Quyền Linh bộc lộ đam mê cháy bỏng với bóng rổ

Không chỉ gây thiện cảm bởi vẻ ngoài trong trẻo, con gái út MC Quyền Linh là Hạt Dẻ còn theo đuổi niềm đam mê mạnh mẽ với bộ môn bóng rổ.
Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng tại Miss Intercontinental khi khéo léo lựa chọn trang phục tôn lên lợi thế hình thể và nét đẹp trẻ trung.
Chuyến đi 3 ngày khám phá Quảng Trị, từ núi rừng Trường Sơn, di tích chiến tranh đến biểu tượng hòa bình, để cảm nhận vẻ đẹp chân thực sâu sắc của vùng đất này.
Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật hiện tại của người dân ở Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Thành Cổ Loa (xã Cổ Loa, Hà Nội) là di tích quân sự – đô thị độc đáo, phản ánh trình độ tổ chức và tư duy chiến lược sớm của người Việt cổ.
Các nhà khoa học đã đưa những khối băng cổ đại vào kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu đầu tiên trên thế giới nhằm bảo tồn lịch sử khí hậu Trái đất.
Sau nhiều năm duy trì thiết kế an toàn, Toyota Corolla – dòng xe sedan bán chạy nhất toàn cầu đang đứng trước kỳ vọng thay đổi mạnh mẽ để chinh phục khách hàng.
Tái hiện Ninh Bình và chùa Bái Đính trong Minecraft, team Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi xây dựng trên kênh MrBeast.
Google bắt đầu tích hợp AI tạo sinh vào Gmail, biến hộp thư đến thành trợ lý thông minh và có thể thay đổi cách hàng tỷ người dùng email mỗi ngày.
Khi cát tinh hội tụ, vận trình của một số con giáp bất ngờ bật sáng mạnh mẽ, tiền bạc – may mắn – phúc phần cùng lúc gõ cửa.
Thợ lặn phát hiện một hang động dưới nước ẩn giấu những bức tranh khắc trên đá 27.000 năm tuổi ở Marseille.
Không ít thiết kế nội thất tưởng như nâng tầm không gian sống lại vô tình hóa bất tiện, khiến người ở càng sử dụng càng mệt mỏi.
CEO Apple Tim Cook nhận 74 triệu USD trong năm 2025, khi Apple cán mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa và bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn kế nhiệm.
Di tích Aggersborg (Đan Mạch) là pháo đài Viking bí ẩn, thể hiện trình độ quân sự và tư duy tổ chức vượt thời đại của người Bắc Âu cổ.
Dầu gan của cá mập gulper chứa nhiều hợp chất squalene, được ví như "vàng lỏng". Do nhu cầu sử dụng làm mỹ phẩm cao nên loài này bị đánh bắt quá mức.
Mùa hoa mận, bản Phiêng Cành (Mộc Châu) khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Giữa núi đồi yên ả, những mái nhà gỗ ẩn hiện, mang đến cảm giác bình yên hiếm có.
Không quân Trung Quốc tiết lộ chi tiết và khả năng từ các phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20.
Lan Phương đẹp dịu dàng khi chọn áo dài cổ phục. Ngọc Trinh khoe eo 'con kiến' khi ra sân bay.
Diện trang phục corset cách điệu trong bộ ảnh mới nhất, TikToker Xuân Ca khéo léo khoe trọn đường cong nóng bỏng và vòng một đầy đặn.
Các nhà khoa học Mỹ biến nấm hương thành linh kiện điện tử hoạt động như chip nhớ, hứa hẹn điện toán xanh, rẻ và thân thiện môi trường.
Các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi đền bị chôn vùi trong cát ở Peru, hé lộ lời giải cho một bí ẩn cổ xưa.