Con gái út MC Quyền Linh bộc lộ đam mê cháy bỏng với bóng rổ

Cộng đồng trẻ

Con gái út MC Quyền Linh bộc lộ đam mê cháy bỏng với bóng rổ

Không chỉ gây thiện cảm bởi vẻ ngoài trong trẻo, con gái út MC Quyền Linh là Hạt Dẻ còn theo đuổi niềm đam mê mạnh mẽ với bộ môn bóng rổ.

Thiên Anh
Thời gian gần đây, Mai Thảo Ngọc (thường được gọi thân mật là Hạt Dẻ) thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh tập luyện và thi đấu bóng rổ đầy năng lượng.
Khoác trên mình trang phục thể thao khỏe khoắn, con gái út MC Quyền Linh gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, sự linh hoạt trong từng pha di chuyển cùng tinh thần tập trung cao độ trên sân đấu. Hình ảnh ấy cho thấy một Hạt Dẻ hoàn toàn khác: tự tin, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Theo tìm hiểu bóng rổ không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là niềm đam mê cháy bỏng của con gái MC Quyền Linh.
Hạt Dẻ dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, từ kỹ năng dẫn bóng, ném rổ cho đến chiến thuật thi đấu cùng đồng đội.
Sự nghiêm túc và kỷ luật trong thể thao giúp Hạt Dẻ rèn luyện thể lực bền bỉ, tinh thần đồng đội cũng như khả năng vượt qua áp lực.
Là con gái của một MC nổi tiếng, Hạt Dẻ từng được công chúng biết đến với hình ảnh ngoan ngoãn, giản dị và học giỏi. Tuy nhiên, việc theo đuổi bóng rổ cho thấy cô không ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ, đòi hỏi nhiều nỗ lực.
Chính MC Quyền Linh cũng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với sở thích thể thao của con, cho rằng việc chơi thể thao giúp con gái phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
Niềm đam mê bóng rổ của Mai Thảo Ngọc nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh một cô gái trẻ năng động, yêu thể thao và sống hết mình với đam mê là nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ.
Với sự hậu thuẫn từ gia đình cùng tinh thần cầu tiến, Hạt Dẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ trong học tập mà còn trên hành trình theo đuổi những điều mình yêu thích.
Những hình ảnh và video clip về khoảnh khắc thi đấu của Hạt Dẻ thường xuyên trở thành chủ đề thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, nhận được nhiều lời khen ngợi về cả nhan sắc lẫn kỹ năng thể thao.
