Villa tiền tỷ cho thuê ở Đà Lạt của Tóc Tiên hiện ra sao?

Bất động sản

Villa của Tóc Tiên tại Đà Lạt được cho là vẫn đang khai thác lưu trú, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên như trước.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khi còn bên nhau, Tóc Tiên - Hoàng Touliver sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Trong đó có villa EKEhaus rộng khoảng 300 m2 tại TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Căn biệt thự là dự án được Tóc Tiên ấp ủ nhiều năm, với chi phí xây dựng ước tính 10 tỷ đồng vào năm 2020. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi mỗi khi rời xa thành phố, căn biệt thự từng được nữ ca sĩ đầu tư bài bản để khai thác lưu trú, đón khách du lịch. Ảnh: Facbook
Nhìn từ xa, hình dáng căn villa khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc eke quen thuộc thời đi học, với những mảng khối vuông vức, góc cạnh rõ ràng. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Phần lớn các chi tiết bên ngoài ngôi nhà được ốp gỗ, kết hợp cùng tông màu chủ đạo nâu - trắng - xám, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa cá tính. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Villa có nhiều phòng ngủ, các ban công thoáng đãng. Đặc biệt, trên tầng thượng còn được bố trí cả bể bơi. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Bên trong sử dụng nhiều ô cửa sổ tròn, mở ra tầm nhìn hướng hồ và rừng thông. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Đây là yếu tố khiến căn villa trở thành địa điểm "sống ảo" được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Không gian hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đúng tinh thần nghỉ dưỡng khi du khách đến Đà Lạt. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Hiện tại, fanpage của homestay này đã dừng cập nhật bài đăng từ tháng 1/2024, trong khi tài khoản Instagram cũng không còn hoạt động kể từ tháng 4/2023. Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến phổ biến như Agoda, Booking.com...villa của Tóc Tiên vẫn cho ra kết quả tìm kiếm và người dùng vẫn có thể tiến hành đặt phòng như bình thường. Ảnh chụp màn hình
Như vậy, biệt thự "tiền tỷ" của Tóc Tiên nhiều khả năng vẫn đang được khai thác lưu trú, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội như trước. Ảnh: FB EKEhaus Đà Lạt
Giai đoạn 2020-2023, Tóc Tiên thường xuyên đến nghỉ dưỡng tại đây. Từ năm 2024 đến nay, nữ ca sĩ không có chia sẻ mới liên quan đến villa tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV
