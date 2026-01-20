Hà Nội

Sự nghiệp ca hát, diễn xuất của Phương Thanh trước phim Con kể ba nghe

Giải trí

Sự nghiệp ca hát, diễn xuất của Phương Thanh trước phim Con kể ba nghe

Nữ ca sĩ Phương Thanh đa tài, cát-sê cao ngất ngưởng vào ngày nổi tiếng. Mới đây, cô gây chú ý khi đóng phim Con kể ba nghe.

Thu Cúc (tổng hợp)
Vừa ra rạp, phim Con kể ba nghe đã gây sốt bởi câu chuyện tình cha con cảm động. Trong dự án, Phương Thanh đảm nhận một vai phụ. Đó là nhân vật bà chủ đoàn xiếc. Ảnh: FB Phương Thanh.
Nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất của Phương Thanh trong phim Con kể ba nghe. “Vai của chị Phương Thanh duyên dáng, hài hước nha. Ngày càng diễn lên đô nha”, ca sĩ Thảo Trang chia sẻ về vai diễn của chị Chanh. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM.
Phương Thanh đóng phim từ năm 1999. Cô tham gia diễn xuất trong phim: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Đẹp từng centimet, Những nụ hôn rực rỡ, Nhà có 5 nàng tiên, Vừa đi vừa khóc. Ảnh: VOV.
Phương Thanh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc ở Cánh diều vàng 2007 với vai diễn trong Nụ hôn thần chết, giải Diễn viên phụ xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam 2011 với vai diễn trong Hot boy nổi loạn. Ảnh: Người Lao Động.
Phương Thanh xuất thân là ca sĩ, có kinh nghiệm gần 40 năm đi hát. Ảnh: Vietnamnet.
Nữ ca sĩ có loạt hit: Trống vắng, Một thời đã xa, Lang thang, Giã từ dĩ vãng. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, cô có cát-sê hát đám cưới là 10.000 USD (năm 2001). Ảnh: Vietnamnet.
Phương Thanh từng đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng năm 1998 và năm 1999, Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất ở Mai Vàng năm 2005. Ảnh: FB Phương Thanh.
Theo VOV, Phương Thanh từng giãi bày về sự nghiệp ca hát đầy thăng trầm: “ Phương Thanh đã từng rất huy hoàng, đã từng im lìm, cũng đã từng ngủ luôn… người ta thường gọi là thất bại. Nhưng đối với Phương Thanh đó là sự nghỉ ngơi để lượng lại sức mình có còn hát được bao lâu nếu hát kiểu này”. Ảnh: FB Phương Thanh.
Chia sẻ trên Tiền Phong về thị trường âm nhạc xưa và nay, Phương Thanh cho biết: "Ngày xưa chỉ có 10 người cạnh tranh, bây giờ cả trăm ngôi sao, cả trăm cái đầu ai cũng xuất sắc. Không ai dở hơn ai hết, chỉ có giỏi hơn và thời vận tốt hơn”.Ảnh: FB Phương Thanh.
#Phương Thanh #ca sĩ Phương Thanh #Phương Thanh đóng phim #Phương Thanh ca hát

