Sự nghiệp ca hát, diễn xuất của Phương Thanh trước phim Con kể ba nghe

Nữ ca sĩ Phương Thanh đa tài, cát-sê cao ngất ngưởng vào ngày nổi tiếng. Mới đây, cô gây chú ý khi đóng phim Con kể ba nghe.
Sau khi những hình ảnh Hyundai SantaFe 2027 bị rò rỉ, mới đây các tay săn ảnh tiếp tục ghi lại được loạt ảnh nội thất của mẫu SUV này khi đang chạy thử tại Mỹ.
Nhìn không khác những cành củi khô nhưng nhiều cây mai vẫn được khách hàng trả giá vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Không sở hữu thân hình 'mình hạc xương mai' theo quy chuẩn số đông, Cố Hữu Vi vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt nhờ gu thời trang tôn vinh đường cong đầy tự tin.
'Đu trend' nhìn lại 2016, fashionista Lâm Minh khiến dân mạng bất ngờ bởi nhan sắc lạ lẫm, khác xa vẻ sắc sảo hiện tại.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân gan dạ, thậm chí có chút liều lĩnh khi dám làm điều nhiều người cho rằng không thể.
Villa của Tóc Tiên tại Đà Lạt được cho là vẫn đang khai thác lưu trú, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên như trước.
Khi khai quật những ngôi mộ trẻ em ở Siberia có niên đại từ thế kỷ 5 - 8, các nhà khảo cổ đã tìm thấy kho báu tùy táng giá trị.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Karen Nguyễn gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài trắng tinh khôi, khoe trọn vẻ đẹp nền nã, dịu dàng.
Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh hạnh phúc nhận lời cầu hôn của bạn trai Quách Công Lịch.
Tộc người Yoruba là một trong những cộng đồng lâu đời nhất Tây Phi, nổi bật với lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc.
Khoai lang (Ipomoea batatas) là loài cây lương thực quen thuộc, gắn bó với lịch sử văn minh nhân loại và ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đáng kinh ngạc.
Không phải USD hay Bitcoin, Elon Musk cho rằng năng lượng mới là đồng tiền thực sự của tương lai khi AI và robot thay thế lao động con người.
Không chỉ gây thiện cảm bởi vẻ ngoài trong trẻo, con gái út MC Quyền Linh là Hạt Dẻ còn theo đuổi niềm đam mê mạnh mẽ với bộ môn bóng rổ.
Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng tại Miss Intercontinental khi khéo léo lựa chọn trang phục tôn lên lợi thế hình thể và nét đẹp trẻ trung.
Chuyến đi 3 ngày khám phá Quảng Trị, từ núi rừng Trường Sơn, di tích chiến tranh đến biểu tượng hòa bình, để cảm nhận vẻ đẹp chân thực sâu sắc của vùng đất này.
Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật hiện tại của người dân ở Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Thành Cổ Loa (xã Cổ Loa, Hà Nội) là di tích quân sự – đô thị độc đáo, phản ánh trình độ tổ chức và tư duy chiến lược sớm của người Việt cổ.
Các nhà khoa học đã đưa những khối băng cổ đại vào kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu đầu tiên trên thế giới nhằm bảo tồn lịch sử khí hậu Trái đất.
Sau nhiều năm duy trì thiết kế an toàn, Toyota Corolla – dòng xe sedan bán chạy nhất toàn cầu đang đứng trước kỳ vọng thay đổi mạnh mẽ để chinh phục khách hàng.
Tái hiện Ninh Bình và chùa Bái Đính trong Minecraft, team Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi xây dựng trên kênh MrBeast.