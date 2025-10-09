Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cộng đồng mạng lan tỏa thông tin hướng về người dân Thái Nguyên

Sốt mạng

Cộng đồng mạng lan tỏa thông tin hướng về người dân Thái Nguyên

Lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng vượt qua thiên tai của cả nước.

Trầm Phương (Ảnh: Tổng hợp)
Đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã gây ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt tại tỉnh Thái Nguyên, khiến mực nước sông Cầu vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 mét, theo VnExpress.
Đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã gây ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt tại tỉnh Thái Nguyên, khiến mực nước sông Cầu vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 mét, theo VnExpress.
Nhiều khu vực trung tâm thành phố chìm sâu trong biển nước, nhà cửa ngập đến tầng 1, thậm chí gần chạm nóc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Nhiều khu vực trung tâm thành phố chìm sâu trong biển nước, nhà cửa ngập đến tầng 1, thậm chí gần chạm nóc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Trong bối cảnh khó khăn này, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin cứu trợ khẩn cấp quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ những lời cầu cứu từ người dân và kêu gọi sự hỗ trợ từ khắp nơi.
Trong bối cảnh khó khăn này, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin cứu trợ khẩn cấp quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ những lời cầu cứu từ người dân và kêu gọi sự hỗ trợ từ khắp nơi.
Khi lũ dâng nhanh, cắt đứt giao thông và nguồn điện, nhiều hộ gia đình đã bị cô lập hoàn toàn, không kịp sơ tán đồ đạc và người già, trẻ nhỏ.
Khi lũ dâng nhanh, cắt đứt giao thông và nguồn điện, nhiều hộ gia đình đã bị cô lập hoàn toàn, không kịp sơ tán đồ đạc và người già, trẻ nhỏ.
Mạng xã hội đã ghi nhận hàng loạt thông tin kêu cứu khẩn thiết, với những trường hợp hết sức nguy cấp.
Mạng xã hội đã ghi nhận hàng loạt thông tin kêu cứu khẩn thiết, với những trường hợp hết sức nguy cấp.
Nhiều khu vực báo động nước ngập đến tầng 1, thậm chí tầng 2. Tình trạng mất điện và nước, khiến người dân phải leo lên mái nhà cầu cứu.
Nhiều khu vực báo động nước ngập đến tầng 1, thậm chí tầng 2. Tình trạng mất điện và nước, khiến người dân phải leo lên mái nhà cầu cứu.
Trước tình hình ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng tại chỗ như công an, quân đội và dân quân, một làn sóng cứu trợ từ cộng đồng đã nhanh chóng được kích hoạt.
Trước tình hình ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng tại chỗ như công an, quân đội và dân quân, một làn sóng cứu trợ từ cộng đồng đã nhanh chóng được kích hoạt.
Nhiều đội tình nguyện, nhóm cá nhân và doanh nghiệp đã huy động xuồng, ca nô và lương thực để tiếp cận vùng ngập sâu.
Nhiều đội tình nguyện, nhóm cá nhân và doanh nghiệp đã huy động xuồng, ca nô và lương thực để tiếp cận vùng ngập sâu.
Các hội nhóm đã tổ chức điểm tập kết cứu trợ để tiếp nhận nhu yếu phẩm và điều phối vận chuyển. Lời kêu gọi đóng góp bánh mì, lương khô, áo phao, đèn pin, thuốc men cũng được lan tỏa rộng rãi.
Các hội nhóm đã tổ chức điểm tập kết cứu trợ để tiếp nhận nhu yếu phẩm và điều phối vận chuyển. Lời kêu gọi đóng góp bánh mì, lương khô, áo phao, đèn pin, thuốc men cũng được lan tỏa rộng rãi.
Tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn cần sự quan tâm và hỗ trợ lớn từ cộng đồng.
Tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn cần sự quan tâm và hỗ trợ lớn từ cộng đồng.
Trầm Phương (Ảnh: Tổng hợp)
#Thái Nguyên #mưa lũ #cứu trợ #người dân #đồng bào #đại dịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT