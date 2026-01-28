Công bố 'ngôi sao tím' khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD

Sri Lanka vừa công bố viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới, giá trị hàng trăm triệu USD.

Mới đây, tại thủ đô Colombo, Sri Lanka đã chính thức ra mắt viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới trong dòng đá quý này. Viên đá có hình tròn, được đặt tên là “Star of Pure Land” (Ngôi sao Tịnh Độ).

Theo chuyên gia đá quý Ashan Amarasinghe, đây là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất từng được ghi nhận, với hiện tượng sao sáu tia rõ nét – đặc điểm hiếm có trong các loại đá quý.

Viên sapphire được nhóm sở hữu “Star of Pure Land Team” giữ kín danh tính vì lý do an ninh. Một trong các chủ sở hữu cho biết viên đá được phát hiện năm 2023 tại mỏ đá quý gần thị trấn Rathnapura – nơi được mệnh danh là “thành phố đá quý” của Sri Lanka.

Sau khi mua cùng nhiều viên đá khác, phải mất gần hai năm họ mới nhận ra giá trị đặc biệt của viên sapphire này và tiến hành chứng nhận tại hai phòng thí nghiệm quốc tế.

Theo Amarasinghe, các chuyên gia định giá quốc tế đã ước tính giá trị viên đá nằm trong khoảng 300 đến 400 triệu USD.

Sri Lanka từ lâu nổi tiếng với các loại sapphire có màu sắc độc đáo, độ trong suốt và ánh sáng đặc biệt. Việc phát hiện và công bố viên sapphire sao tím khổng lồ này tiếp tục khẳng định vị thế của đất nước Nam Á như một trong những nguồn cung cấp đá quý hàng đầu thế giới.