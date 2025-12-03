Hà Nội

Còn tình trạng nhà, đất bị bỏ hoang, dùng không đúng mục đích

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, vẫn còn tình trạng cơ sở nhà, đất bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả...

Thiên Tuấn

Sáng 3/12, Quốc hội nghe Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, kết quả kiểm toán cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong chi thường xuyên, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước phân bổ dự toán còn chậm, nhiều lần, chưa sát thực tế; có trường hợp phân bổ khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến không giải ngân được, phải hủy dự toán; có nơi phân bổ vượt định mức; sử dụng kinh phí không đúng mục đích…

Trong chi đầu tư phát triển, vẫn còn tình trạng bố trí vốn khi chưa đủ điều kiện, không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân bổ vượt khả năng thực hiện, hoặc vượt nhu cầu thực tế.

Tỷ lệ giải ngân thấp, phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn; nhiều dự án thiết kế chưa tiết kiệm; thực hiện chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực.

202512030858202253-z7286891735390-650ec8e64e375c72a92076273cc8c6a2.jpg

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, vẫn còn tình trạng cơ sở nhà, đất bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả; chậm thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, liên doanh, liên kết, cho thuê, cho mượn tài sản không đúng quy định vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Vẫn còn hiện tượng giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; sử dụng đất khi chưa có quyết định hoặc hợp đồng thuê đất...

Thông qua kiểm toán, KTNN cũng đã chỉ ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện khung khổ chính sách và pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nhằm đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành, Kiểm Toán nhà nước đặc biệt chú trọng kiểm soát việc thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước.

"Tất cả các cuộc kiểm toán đều được kiểm soát chất lượng 100%; đồng thời tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm soát trực tiếp tại các đoàn kiểm toán", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Ngành đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; coi "Chất lượng và đạo đức công vụ" là phương châm hành động, là chuẩn mực cốt lõi được quán triệt và thực hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, đẩy mạnh đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp kiểm toán, tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, tập trung vào các vấn đề "nóng" mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, chú trọng phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện; góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

