Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 'nhắc' lại vụ án Công ty Việt Á

Ngành Kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo trong các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Sáng 3/12, Quốc hội nghe các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÉP ĐẢM BẢOTHU HỒI TÀI SẢN

Trình bày báo cáo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, luật, nghị quyết của Quốc hội; Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành chỉ thị công tác, chỉ thị chuyên đề, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, nhất là những vấn đề được các Ủy ban của Quốc hội kiến nghị.

Về kết quả thực hiện kết quả các nghị quyết, ông Nguyễn Huy Tiến cho biết, về Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

VKSND các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra xác minh giải quyết 328 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 211 vụ/798 bị can; đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai. Ban hành 19 bản kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan.

Liên quan đến Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo ông Tiến, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, TAND tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Viện kiểm sát đã thụ lý, giải quyết 41 vụ/223 bị can; đã truy tố, xét xử 38 vụ/215 bị cáo.

Với Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; chính sách y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ông Tiến cho biết: "Thực hiện yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ, việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngành Kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo".

'NÓNG' CÁC VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM

Còn đối với Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo ông Tiến, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành Thông tư liên tịch số 01 ngày 18/2/2022 về tiếp nhận, giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 12.110 vụ/12.483 bị can; Viện kiểm sát giải quyết 11.077 vụ /12.342 bị can; xét xử 11.216 vụ/12.416 bị cáo.

Đối với Nghị quyết số 74 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông Tiến cho hay VKSND tối cao ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023-2025; đã tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản sau sáp nhập; tăng cường thanh tra kiểm tra; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

Cơ quan điều tra khởi tố 15.723 vụ/33.449 bị can, Viện kiểm sát giải quyết 12.950 vụ/29.137 bị can, Tòa án giải quyết 13.738 vụ/30.805 bị cáo; đã thu hồi hơn 54.531 tỷ đồng.

Báo cáo do Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến trình bày cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc như: Một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em thiếu chứng cứ trực tiếp; nạn nhân còn nhỏ tuổi, chịu sang chấn tâm lý, gây khó khăn cho điều tra.

Việc thu thập tài liệu về hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm còn gặp khó khăn do một số doanh nghiệp thiếu hợp tác; người lao động e ngại ảnh hưởng việc làm nên chưa mạnh dạn tố giác.

Công tác giám định, định giá của một số vụ án, vụ việc còn kéo dài dẫn đến một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tạm đình chỉ.

Thông qua thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, VKSND tối cao đề nghị Quốc hội chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, bảo hiểm,… bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; đồng thời, tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Đồng thời đề nghị xem xét tăng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2026-2030 và vốn đầu tư công để xây dựng hệ thống trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; nhất là kinh phí chuyển đổi số cho các cơ quan tư pháp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.