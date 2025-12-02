Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và bộ tem đặc biệt

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Phòng Truyền thống Quốc hội được thành lập năm 1999, sau 25 năm vận hành, phục vụ đại biểu Quốc hội và Nhân dân đã có nhiều đóng góp, bổ sung và phát triển. Đến nay, sau khi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đủ điều kiện để nâng cấp thành Bảo tàng; ngày 25/9/2025, Văn phòng Quốc hội ban hành Quyết định số 1268 về thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

﻿Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại lễ khai trương.

Bảo tàng đã được đầu tư, nâng cấp với diện tích trưng bày 800m2, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và hơn 250 hiện vật, tiêu biểu như: bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu Ban Thường trực Quốc hội khóa 1 (từ năm 1946 - 1960); cờ đỏ sao vàng tại Đại hội Quốc dân Tân Trào 1945; hòm phiếu bầu cử Quốc hội khóa 1 (năm 1946); tác phẩm điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân”…

Bảo tàng tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Mỗi hiện vật đều là minh chứng sinh động về sự cống hiến, trí tuệ và trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo và đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao sách tặng các đại biểu.

Về các bộ sách, ấn phẩm và Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết: Cuốn thứ nhất là Sách “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo với dung lượng 1.100 trang, kết cấu thành 9 chương đã phản ánh sinh động, toàn diện về lịch sử hình thành và tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua và 15 nhiệm kỳ Quốc hội. Đây là tài liệu quan trọng, tổng kết thực tiễn sâu sắc về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta.

Cuốn thứ hai là Sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập 5 (2011–2025) do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chỉ đạo biên soạn với dung lượng 800 trang, kết cấu gồm 3 chương, giới thiệu về quá trình hoạt động, những thành tựu nổi bật và đóng góp to lớn của Quốc hội khóa 13, 14, 15 đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2025.

Cuốn thứ ba là Sách “50 năm quan hệ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác và phát triển” do đồng chí Vũ Hải Hà, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo biên soạn với dung lượng 300 trang, gồm 3 chương. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, truyền cảm hứng và hun đúc trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Cuốn thứ tư là Sách ảnh song ngữ “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)” do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp Thông tấn xã Việt Nam biên soạn; gồm 900 hình ảnh, tư liệu, được chia thành 4 phần nội dung; được Hội đồng cố vấn, các chuyên gia thẩm định nghiêm ngặt về tính xác thực và giá trị lịch sử, phản ánh sinh động những dấu ấn nổi bật của 15 nhiệm kỳ Quốc hội, gắn với những dấu ấn quan trọng của đất nước.

Tại buổi Lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cũng đã thông tin về Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành Bộ tem bưu chính đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, “Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và công bố sách, bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử đặc biệt, góp phần giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ cán bộ, công chức đã trực tiếp tham gia, phối hợp chặt chẽ, số hóa hiện vật, hình ảnh và sưu tầm các sản vật trưng bày hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đánh giá cao Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành một tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội khai trương hôm nay là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội, từ Phòng Lịch sử – Bảo tàng (năm 1999), đến Phòng Truyền thống Quốc hội (năm 2014) và nay là Bảo tàng Quốc hội. “Đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì Nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.