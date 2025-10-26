Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái 15 tuổi của Chung Lệ Đề gây bão showbiz Trung Quốc

Cộng đồng trẻ

Con gái 15 tuổi của Chung Lệ Đề gây bão showbiz Trung Quốc

Cayla Trương Khải Lâm được xem là bản sao hoàn hảo của mẹ - diễn viên Chung Lệ Đề.

Thiên Anh
Cayla Trương Khải Lâm là con gái út của nữ diễn viên Chung Lệ Đề – biểu tượng nhan sắc lai nổi bật của châu Á thập niên 1990. Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, mang trong mình hai dòng máu Việt – Hoa.
Cayla Trương Khải Lâm là con gái út của nữ diễn viên Chung Lệ Đề – biểu tượng nhan sắc lai nổi bật của châu Á thập niên 1990. Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, mang trong mình hai dòng máu Việt – Hoa.
Ở tuổi 15, Cayla Trương Khải Lâm – con gái út Chung Lệ Đề – đang là cái tên được săn đón trên các nền tảng mạng xã hội Hoa ngữ.
Ở tuổi 15, Cayla Trương Khải Lâm – con gái út Chung Lệ Đề – đang là cái tên được săn đón trên các nền tảng mạng xã hội Hoa ngữ.
Sinh năm 2010, Cayla hiện theo học tại một trường quốc tế ở Bắc Kinh, thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, có năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là biểu cảm trước ống kính.
Sinh năm 2010, Cayla hiện theo học tại một trường quốc tế ở Bắc Kinh, thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, có năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là biểu cảm trước ống kính.
Cayla nổi bật không chỉ nhờ xuất thân danh tiếng mà còn bởi chiều cao ấn tượng 1m70 cùng gương mặt lai đầy thu hút.
Cayla nổi bật không chỉ nhờ xuất thân danh tiếng mà còn bởi chiều cao ấn tượng 1m70 cùng gương mặt lai đầy thu hút.
Từ khi còn nhỏ, Cayla đã nhiều lần xuất hiện bên cạnh mẹ trong các bộ ảnh thời trang hoặc sự kiện giải trí.
Từ khi còn nhỏ, Cayla đã nhiều lần xuất hiện bên cạnh mẹ trong các bộ ảnh thời trang hoặc sự kiện giải trí.
Năm 2025, hình ảnh của Cayla thật sự bùng nổ, nhất là sau những lần tham dự các sự kiện thời trang cùng mẹ và hai chị gái.
Năm 2025, hình ảnh của Cayla thật sự bùng nổ, nhất là sau những lần tham dự các sự kiện thời trang cùng mẹ và hai chị gái.
Tháng 4 năm nay, Cayla gây sốt khi diện bộ đầm trắng sang trọng tại buổi tiệc của một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, nhận “cơn mưa” lời khen về thần thái trưởng thành và phong cách thời trang tinh tế.
Tháng 4 năm nay, Cayla gây sốt khi diện bộ đầm trắng sang trọng tại buổi tiệc của một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, nhận “cơn mưa” lời khen về thần thái trưởng thành và phong cách thời trang tinh tế.
Giới truyền thông Trung Quốc nhận định Cayla là “bản sao thời trẻ của Chung Lệ Đề” với đôi mắt sâu, sống mũi cao và khả năng tạo dáng không thua gì người mẫu chuyên nghiệp.
Giới truyền thông Trung Quốc nhận định Cayla là “bản sao thời trẻ của Chung Lệ Đề” với đôi mắt sâu, sống mũi cao và khả năng tạo dáng không thua gì người mẫu chuyên nghiệp.
Trên mạng xã hội, Cayla cũng được gọi là một trong những “thế hệ thứ hai” nổi bật nhất nhờ khí chất đặc biệt và vẻ ngoài rạng rỡ.
Trên mạng xã hội, Cayla cũng được gọi là một trong những “thế hệ thứ hai” nổi bật nhất nhờ khí chất đặc biệt và vẻ ngoài rạng rỡ.
Dù còn khá trẻ, Cayla đã cho thấy tiềm năng trở thành một biểu tượng mới nếu lựa chọn bước chân vào ngành giải trí trong tương lai.
Dù còn khá trẻ, Cayla đã cho thấy tiềm năng trở thành một biểu tượng mới nếu lựa chọn bước chân vào ngành giải trí trong tương lai.
Thiên Anh
#Gia đình Chung Lệ Đề #Cayla Trương Khải Lâm #Nghiệp diễn viên trẻ #Ảnh hưởng di truyền nghệ thuật #showbiz Trung Quốc #Chung Lệ Đề

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT