Hà Nội

Chuyên gia cảnh báo 6 app Android theo dõi bạn âm thầm

Số hóa

Chuyên gia cảnh báo 6 app Android theo dõi bạn âm thầm

Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên xóa ngay 6 ứng dụng chứa mã độc gian lận quảng cáo để tránh hao pin, tốn dữ liệu và bị theo dõi ngầm.

Thiên Trang (TH)
Các nhà nghiên cứu của công ty bảo mật di động Doctor Web vừa phát hiện một loại mã độc gian lận quảng cáo nguy hiểm đang lây lan trên nhiều điện thoại Android.
Mã độc này có thể hoạt động ở chế độ “phantom”, sử dụng trình duyệt WebView ẩn để tự động tải trang và tương tác với quảng cáo.
Sau khi tải mô hình điều khiển từ máy chủ từ xa, mã độc mô phỏng hành vi người dùng nhằm qua mặt hệ thống phát hiện gian lận.
Ở chế độ “signalling”, tin tặc còn dùng WebRTC để điều khiển trình duyệt ảo theo thời gian thực, thực hiện thao tác chạm, cuộn và nhập liệu.
Các ứng dụng nhiễm mã độc chủ yếu được phát tán qua kho ứng dụng bên thứ ba và chỉ kích hoạt hành vi xấu sau khi cập nhật.
Doctor Web đã chỉ ra 6 ứng dụng nên xóa ngay gồm Theft Auto Mafia, Cute Pet House, Creation Magic World, Amazing Unicorn Party, Open World Gangsters và Sakura Dream Academy.
Dù không trực tiếp đánh cắp dữ liệu, mã độc này gây hao pin, giảm tuổi thọ thiết bị và làm tăng chi phí dữ liệu di động.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng Android chỉ cài ứng dụng từ Google Play và thường xuyên kiểm tra, gỡ bỏ các app không rõ nguồn gốc.
