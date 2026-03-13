Hà Nội

Vẻ đẹp trong trẻo của Nhung Gumiho trước thềm hôn lễ

Giải trí - Giới trẻ

Vẻ đẹp trong trẻo của Nhung Gumiho trước thềm hôn lễ

Bên cạnh chuyện tình đẹp nhận được nhiều lời chúc phúc, nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Nhung Gumiho cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Mới đây, nữ diễn viên Nhung Gumiho đã đăng tải bộ ảnh cưới ngọt ngào trên trang cá nhân, chính thức thông báo về thời gian tổ chức hôn lễ với nhạc sĩ Andiez Nam Trương. Những khung hình lãng mạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả.
Trước đó, Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương đã có khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Mãi đến cuối năm 2024, cặp đôi mới công khai mối quan hệ với truyền thông. Khi câu chuyện tình cảm được chia sẻ, cả hai nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ vì được nhận xét rất xứng đôi cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.
Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp, Nhung Gumiho còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo như nàng thơ.
Nữ diễn viên sinh năm 1992, tên thật là Nguyễn Thị Hồng Nhung, quê ở Quảng Bình. Cô từng là một trong những hot girl nổi tiếng tại Sài Gòn và được biết đến với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, MC.
Ở tuổi 34, Nhung Gumiho vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.
Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng nụ cười “tỏa nắng” đã trở thành dấu ấn riêng của cô.
Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên luôn khiến người đối diện có cảm giác dịu dàng, gần gũi và dễ dàng “tan chảy” trước nét đẹp ngọt ngào ấy.
Kể từ khi được công chúng biết đến, Nhung Gumiho vẫn trung thành với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Những bộ trang phục thanh lịch, dịu dàng giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và tinh tế của cô.
Trong một số khoảnh khắc đặc biệt, nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe vẻ gợi cảm và quyến rũ đầy cuốn hút.
Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng chuyện tình đẹp bên nhạc sĩ Andiez Nam Trương, Nhung Gumiho đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
