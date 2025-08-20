Chủ tịch Hoàng Mai Chung được vinh danh Top 10 Nhà lãnh đaọ ASEAN Award 2025

Tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại Singapore, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Meey Group, vừa được vinh danh Top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025.

Giải thưởng này vừa là sự ghi nhận cá nhân, vừa là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng toàn cầu hóa công nghệ bất động sản (PropTech) Việt Nam.

Việc Meey Group đồng thời nhận cả hai danh hiệu Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu ASEAN 2025 và Top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025 cho ông Hoàng Mai Chung thể hiện sự công nhận toàn diện từ cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025), càng thêm ý nghĩa đặc biệt cho thành tựu này.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, được vinh danh là TOP 10 Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025. Ảnh: Meey Group

ASEAN Award 2025 là giải thưởng thường niên uy tín, áp dụng hệ tiêu chí rất nghiêm ngặt. Để đạt được danh hiệu này, các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo phải chứng minh khả năng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và thúc đẩy ý thức cộng đồng ASEAN.

Người tiên phong định hình “bản đồ số” bất động sản

Khởi nghiệp với Meey Group từ năm 2019, ông Hoàng Mai Chung đã định hướng doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghệ số hóa toàn diện thị trường bất động sản. Dưới sự dẫn dắt của ông, Meey Group đã phát triển gần 30 sản phẩm công nghệ như Meey Map, Meey Value (AI), Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas, phục vụ hàng triệu người dùng trực tiếp và các tổ chức tài chính – ngân hàng lớn trong hoạt động thẩm định, định giá.

Công ty cũng đã đạt được các chứng nhận quốc tế quan trọng như ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 từ BSI, trở thành doanh nghiệp PropTech đầu tiên tại Việt Nam đạt đồng thời hai chứng nhận này.

Với chiến lược “Born in Vietnam – Build for the World”, ông Chung coi việc số hóa bất động sản là nền tảng tạo dựng tài sản số minh bạch, truy xuất nguồn gốc, đóng góp cho nền kinh tế số quốc gia. Meey Group đã chuyển đổi hàng triệu thông tin rời rạc về quy hoạch, pháp lý, giá cả bất động sản thành các tài sản số có thể xác thực và truy xuất nguồn gốc.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN quy tụ hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Singapore. Ảnh: Meey Group

Tầm nhìn của ông Chung đồng điệu với những định hướng lớn của Chính phủ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã nhấn mạnh vai trò then chốt của các doanh nghiệp công nghệ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP, trong đó bất động sản số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Bổ sung cho những định hướng này, Quy hoạch phát triển dữ liệu quốc gia coi dữ liệu và tài sản số là nguồn lực mới thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đòi hỏi sự minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự tích hợp vào các nền tảng tài chính – thương mại hiện đại. Meey Group dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Mai Chung được xem như một “mảnh ghép chiến lược” trong hệ sinh thái số của Việt Nam, với sứ mệnh xây dựng kho tài sản số bất động sản minh bạch, kết nối nhà nước – doanh nghiệp – nhà đầu tư – người dân trên cùng một nền tảng số hóa.

Tầm nhìn IPO và sự gắn kết quốc tế

Giải thưởng ASEAN 2025 đến đúng thời điểm Meey Group đang chuẩn bị niêm yết tại Mỹ, hợp tác với ARC Group – đơn vị tư vấn quốc tế giàu thành tích 48 thương vụ niêm yết quốc tế thành công trong 5 năm qua. Công ty cũng đã nhận cam kết đầu tư 80 triệu USD từ quỹ Global Emerging Markets (GEM) tại New York, cùng sự quan tâm trực tiếp từ NASDAQ thông qua chuyến thăm của ông Hiren Krishnani, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư và IPO khu vực Đông Nam Á.

Meey Group hợp tác với ARC Group cho kế hoạch IPO tại sàn NASDAQ. Ảnh: Meey Group

Theo ông Chung, IPO không chỉ là một cột mốc tài chính, mà còn là cam kết dài hạn với nhà đầu tư, đối tác và đất nước: “IPO là cách chúng tôi khẳng định rằng một doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra toàn cầu, vừa tạo lợi ích cho cổ đông, vừa nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị công nghệ quốc tế”.

Song hành cùng kế hoạch IPO, Meey Group đã bắt tay với PwC Việt Nam để hoàn thiện quản trị theo chuẩn quốc tế, Richard Moore Associates trong chiến lược thương hiệu toàn cầu, và TUV NORD, tập đoàn chứng nhận hàng đầu châu Âu, trong triển khai lộ trình ESG, khẳng định tư duy lãnh đạo gắn kết lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

Những bước chuẩn bị này thể hiện tầm nhìn dài hạn của ông Chung, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam, hướng đến mục tiêu hình thành các doanh nghiệp có tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, khi Chính phủ đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030, vai trò của các doanh nghiệp công nghệ tiên phong như Meey Group trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Minh chứng cho một chiến lược dài hạn

Giải thưởng “Top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025 khẳng định vai trò tiên phong của ông Hoàng Mai Chung trong việc kiến tạo con đường cho PropTech Việt Nam bước ra thế giới. Năng lực và tầm nhìn của ông đã được ghi nhận qua việc nhận bằng Tiến sĩ Danh dự ngành PropTech tại Đại học Apollos (Hoa Kỳ) năm 2023, cũng như giải thưởng Nhà lãnh đạo - Doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo tại Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ tư.

Ông Hoàng Mai Chung cùng ông Hiren Krishnani, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư và IPO, NASDAQ, thảo luận về tiềm năng IPO trên sàn Nasdaq. Ảnh: Meey Group

Meey Group dưới sự dẫn dắt của ông cũng ba lần liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê (2022, 2023, 2025), khẳng định sự xuất sắc bền vững trong phát triển sản phẩm công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, công nhận năng lực nghiên cứu phát triển của công ty.

Trên hành trình đó, ông Chung lựa chọn cách đi bền vững: kết hợp đổi mới sáng tạo, quản trị toàn cầu và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt. Đây cũng là tầm nhìn chiến lược mà ông theo đuổi – đưa Meey Group trở thành một “đại diện quốc gia” trong bản đồ công nghệ thế giới, đồng hành cùng mục tiêu phát triển nền kinh tế số, xây dựng hạ tầng dữ liệu và tài sản số Việt Nam minh bạch, bền vững.