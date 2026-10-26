Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Chery mới đây đã chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai liên quan đến các lo ngại về chất lượng dòng xe Chery Omoda 5.

Tại Hội nghị Xe kết nối thông minh thế giới (WICV), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Chery – ông Doãn Đồng Dược (Yin Tongyue) – đã chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai liên quan đến các lo ngại về chất lượng dòng xe Chery Omoda 5 tại Malaysia.

Động thái này diễn ra sau sự cố nghiêm trọng khi một chiếc Omoda 5 bị gãy rời toàn bộ cụm trục và bánh sau khi đang lưu thông tại Johor Bahru, dẫn đến lệnh can thiệp từ cơ quan quản lý và chiến dịch triệu hồi quy mô lớn đối với 8.878 xe.

Chủ tịch Chery xin lỗi sau sự cố Omoda 5 gãy trục bánh sau tại Malaysia.

Ông Doãn Đồng Dược cho biết đã trực tiếp xin lỗi Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế: "Chúng ta ra nước ngoài không phải để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, mà là để cắm rễ và canh tác lâu dài tại các thị trường này. Điều cốt lõi là phải tôn trọng pháp luật, quy định và văn hóa kinh doanh địa phương."

Ngay sau sự cố, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã lập tức đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5, tạm dừng việc đăng ký xe mới để tiến hành kiểm toán kỹ thuật toàn bộ quy trình lắp ráp, hệ thống kiểm soát chất lượng, mối hàn và nhà cung cấp linh kiện.

Ngay sau sự cố, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã lập tức đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5.

Song song đó, Chery Malaysia đã phát động chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 (biến thể C và H) để kiểm tra và thay thế miễn phí linh kiện bị ảnh hưởng. Đây là đợt triệu hồi thứ hai của dòng xe này tại Malaysia, nối tiếp chiến dịch triệu hồi 600 xe vào năm 2024 (khi đó nguyên nhân được xác định do lỗi hiệu chuẩn thiết bị từ nhà cung cấp).

Nhằm khắc phục triệt để vấn đề, Chery đã chuyển đổi dòng xe này tại Malaysia sang phiên bản nâng cấp Chery O5, thay thế hoàn toàn cấu trúc dầm xoắn (torsion-beam) ở trục sau bằng hệ thống treo đa điểm (multi-link).

Chery Malaysia đã phát động chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 (biến thể C và H) để kiểm tra và thay thế miễn phí linh kiện bị ảnh hưởng.

Sự cố kỹ thuật tại Malaysia đang tạo ra những gợn sóng không nhỏ đối với chiến lược thâm nhập các thị trường trọng điểm của Omoda (thương hiệu con thuộc Chery), đặc biệt là tại Châu Âu và Việt Nam.