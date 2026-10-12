Chủ kênh “Già làng Tây Nguyên" Đỗ Thành Tín bị bắt

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984, đều trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín

Trước đó cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cửa hàng Già Làng Tây Nguyên do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Cảnh sát phát hiện tại cửa hàng có các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số: 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số: 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, sâm Ngọc Linh là sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đen trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Ngoài ra lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Youtube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín (Chủ kênh Già làng Tây Nguyên) và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. Đối tượng Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đỗ Thành Tín được biết đến với vai trò là chủ kênh "Già làng Tây Nguyên", chủ yếu đăng tải các video về văn hóa, đời sống và kinh doanh các sản phẩm từ thiên nhiên. Thời gian qua, Tín thường xuyên xuất hiện trong các video cùng vợ chồng Hải Sapa TV.

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