Chọn VinFast VF 6 là chiếc xe đầu đời, nữ chủ nhân chia sẻ

Sau 10 tháng gắn bó cùng VinFast VF 6, chị Thân Thị Loan (Hà Nội) đã lái hơn 7.000 km, với đủ loại địa hình, từ cao tốc đến đèo núi. Chiếc xe đầu đời với chị không chỉ mang lại sự tự tin, thoải mái mà còn giúp “cuộc đời sang trang mới”.

Chị Thân Thị Loan (Hà Nội) quyết định mua VF 6 là chiếc ô tô đầu tiên thay vì các dòng xe xăng.

- Vì sao chị quyết định chọn VinFast VF 6 là chiếc xe đầu đời thay vì các mẫu xe xăng?

Tôi có kế hoạch mua xe từ lâu, đã tham khảo nhiều mẫu xe khác nhau. Sau khi tìm hiểu giữa xe xăng và xe điện, tôi nhận thấy chi phí sử dụng xe điện ít hơn, đỡ gánh nặng tài chính cho mình.

So sánh kỹ các mẫu xe điện VinFast, tôi thấy VF 6 phù hợp hơn với điều kiện tài chính và nhu cầu gia đình. Khi mua, tôi còn được hưởng nhiều quyền lợi như miễn phí đỗ xe, sạc điện trong 2 năm và nhiều ưu đãi khác. Tính ra tổng chi phí thực tế thời điểm đó khá hợp lý cho một chiếc xe điện ở phân khúc này.

- Cảm giác sau khi sở hữu VF 6 ra sao, thưa chị? Mọi thứ có khác trước nhiều không?

Từ lúc mua chiếc xe này, tôi cảm giác như “cuộc đời sang trang mới”. Chiếc xe được sử dụng mỗi ngày, tôi dùng để đi làm cách nhà 2 km, đi công tác đến các tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái (Lào Cai)… Thỉnh thoảng, tôi cầm lái chiếc xe này về quê ở Hà Tĩnh. Cho đến nay, xe đã đi được gần 7.000 km và điều khiến tôi hài lòng là trong suốt quá trình sử dụng, xe không gặp lỗi phần mềm hay sự cố kỹ thuật nào.

Chị Loan cho rằng các tính năng ADAS trên xe VF 6 giúp chị tự tin cầm lái quãng đường dài.

- Lái xe trên nhiều địa hình như vậy, chị thấy VF 6 thể hiện như thế nào?

Tôi thích nhất là trải nghiệm êm ái, nhẹ nhàng mà chiếc xe mang lại. Dù vậy, động cơ vẫn rất khỏe, thể hiện rất rõ trên nhiều điều kiện khác nhau. Kích thước xe vừa phải, đầu ngắn và bo tròn giúp cho việc căn khoảng cách trong không gian hẹp dễ dàng hơn, vô-lăng đường kính nhỏ dễ cầm nắm và đánh lái.

Tôi thường xuyên đi công tác ở Hải Phòng, Quảng Ninh với cung đường chủ yếu là cao tốc, hệ thống ADAS của xe thể hiện rõ sự hiệu quả. Nhờ các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, tôi gần như không phải thao tác quá nhiều khi đi trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ngoài ra, những lần về quê ở Hà Tĩnh dù quãng đường xa lên tới 350 km phải cầm lái một mình tôi vẫn không thấy mệt. Thực sự, ADAS giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi đi trên đường.

Đặc thù công việc của tôi đôi lúc phải đi lên các tỉnh miền núi Tây Bắc như Tam Đảo (Phú Thọ), Yên Bái (Lào Cai), xe vẫn có thể hoạt động tốt. Động cơ mạnh kết hợp với hệ thống phanh tái sinh giúp cho việc leo đèo núi rất nhẹ nhàng và an toàn.

Theo chị Loan, nội thất của VF 6 đủ rộng rãi cho những chuyến công tác dài ngày, cần để nhiều đồ đạc.

- Theo chị, VinFast VF 6 có những điểm nào khiến phụ nữ cảm thấy tiện lợi và phù hợp khi sử dụng?

Là phụ nữ, tôi luôn mong muốn một chiếc xe có không gian rộng rãi, có thể để được nhiều đồ đạc. Trong tầm giá hơn 700 triệu đồng, VF 6 đáp ứng được yêu cầu của tôi. Xe có 5 chỗ ngồi, cốp sau rộng, có thể để được vali cỡ lớn cho những chuyến công tác dài ngày.

- Nhiều người còn lo ngại về vấn đề sạc pin, tầm hoạt động của xe điện. Thực tế sử dụng, chị có quan điểm như thế nào?

Tôi nghĩ rằng ai cũng cần tìm hiểu về pin cũng như cách sạc pin giúp tối ưu trong quá trình sử dụng. Thông thường, tôi sẽ không để pin tụt xuống thấp hơn 20%, nếu có chỉ là khi đi đường dài và gần đến điểm sạc. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không sạc pin lên 100%, mà chỉ cần đạt 90% là lấy xe sử dụng. Bởi vì, quá trình sạc pin lâu nhất là thời điểm sạc 90-100%.

Thực tế cho thấy 1% pin đi được khoảng 4 km nên tôi không quá lo lắng về vấn đề tầm hoạt động. Mặt khác, mạng lưới trạm sạc hiện nay phủ rất dày nên dễ dàng tìm được trụ sạc. Ví dụ, tôi có thể đi cung đường Hà Nội – Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng) – Hà Nội, tổng quãng đường 120 km, khi xe chỉ còn 40% pin. Nếu pin đang là 90%, xe có thể đi từ Hà Nội, xuống Hải Phòng rồi quay về Hà Nội mà pin vẫn còn khoảng 35%.

Nếu về quê ở Hà Tĩnh, tôi thường sẽ bắt đầu ở Hà Nội khoảng 90% pin. Trên đường sẽ sạc ở trạm dừng nghỉ khoảng 20 phút để yên tâm ở chặng đường tiếp theo.

- Nhìn lại hành trình gần một năm gắn bó với VF 6, chị thấy ý nghĩa lớn nhất mà xe điện mang lại cho mình là gì?

Với tôi, ý nghĩa lớn nhất là sự thay đổi về chất lượng sống. Thực tế, tôi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, chuyên nghiên cứu về sự bền vững, trong đó điều quan trọng là hạn chế phát thải khí nhà kính. Các nội dung công việc thường xuyên nhắc đến nguồn phát thải là phương tiện xe cơ giới, nên tôi càng ý thức hơn về sự cần thiết của phương tiện xanh.

Đây cũng là một lý do khiến tôi thay đổi quyết định từ chọn xe xăng sang xe điện. Trong quá trình sử dụng, xe điện rõ ràng giúp tôi không phải hít vào nhiều loại khí độc, cảm giác ngồi bên trong cũng dễ chịu hơn, không bị mùi xăng dầu.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!