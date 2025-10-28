Hà Nội

Xe

"Choáng" với phí sửa chữa ôtô ngập nước lên đến gần 540 triệu đồng

Sau đợt mưa lớn và lũ lụt gần đây, nhiều chủ xe tại các đô thị lớn đã phải mang ôtô đến đại lý hoặc gara để khắc phục tình trạng ngập nước, thuỷ kích nặng.

Thảo Nguyễn
Video: Người dân Thái Nguyên vất vả tìm chỗ sửa ôtô sau ngập lụt (Theo: VTV24)

Cụ thể, một chủ xe Mitsubishi Xforce mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội hóa đơn sửa xe sau khi bị ngập nước. Bảng báo giá thể hiện xe phải sửa gần 90 hạng mục với chi phí hơn 499 triệu đồng, cộng thuế giá trị gia tăng, tổng thiệt hại lên tới gần 540 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán hiện tại của phiên bản tiêu chuẩn Xforce sau ưu đãi chỉ dưới 600 triệu đồng.

5-501.jpg
Hàng loạt phương tiện đến đại lý hoặc gara để khắc phục tình trạng ngập nước.

Một chủ xe Ford Ranger tại Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi đem xe đến đại lý chính hãng để kiểm tra, đại lý này báo giá tổng chi phí sửa chữa gần 250 triệu đồng, bao gồm hơn 20 hạng mục công việc như tháo toàn bộ ghế, vệ sinh nội thất, taplo, vệ sinh các bộ điều khiển, thay dầu, nạp gas điều hòa, mô tơ điện… với tiền công gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, danh mục phụ tùng thay thế lên tới gần 40 chi tiết, có tổng chi phí gần 200 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác.

2-9566.jpg
Hóa đơn sửa chữa của một chiếc Mitsubishi Xforce lên đến gần 540 triệu đồng.

Trên thực tế, mức chi phí sửa chữa của chiếc bán tải nói trên chưa phải quá cao do xe chỉ bị ngập nước dạng tĩnh, tức là xe dừng tại chỗ khi nước dâng và động cơ không hoạt động. Trong trường hợp xe bị thủy kích, khi nước lọt vào xi-lanh động cơ, chi phí sửa chữa thường cao gấp đôi hoặc gấp ba lần.

Xe bị thủy kích là một trong những hư hại nghiêm trọng nhất khi gặp ngập nước. Hiện tượng này xảy ra khi nước tràn vào buồng đốt khiến piston không thể di chuyển, gây cong tay biên hoặc nứt vỡ lốc máy. Mặc dù có thể phục hồi bằng cách đại tu động cơ, song các xe từng bị thủy kích thường không còn vận hành ổn định như trước. Sau khi sửa chữa, chúng dễ phát sinh nhiều lỗi nhỏ liên quan đến điện, cảm biến hoặc hệ thống truyền động.

4-6879.jpg
Xe bị thủy kích là một trong những hư hại nghiêm trọng nhất khi gặp ngập nước.

Nước xâm nhập vào các mạch điện có thể làm gỉ sét đầu nối, khiến xe gặp tình trạng chập chờn, đèn báo lỗi liên tục sáng hoặc cảm biến hoạt động sai lệch. Động cơ sau khi phục hồi thường giảm hiệu suất, tiêu hao nhiên liệu cao hơn và có thể xuất hiện rung giật do các chi tiết không còn khớp hoàn hảo.

Ngoài động cơ, nội thất cũng là khu vực chịu thiệt hại nặng. Các lớp nệm, ghế da và vật liệu cách âm dễ bị ẩm mốc, gây mùi khó chịu và hư hỏng bề mặt. Trong nhiều trường hợp, dù đã vệ sinh và thay thế, xe vẫn tiếp tục gặp những sự cố nhỏ như chập điện, bugi mau hỏng hoặc động cơ nóng bất thường. Nguyên nhân là do nước thấm sâu vào các khe, ngóc ngách kín, gây ăn mòn âm thầm theo thời gian.

3-8397.jpg
Chi phí sửa chữa ôtô ngập nước rất lớn, thậm chí đắt gần bằng giá mua mới.

Đối với những xe bị thủy kích, chi phí sửa chữa thường rất lớn, thậm chí có thể gần bằng giá mua mới. Nếu chủ xe có mua bảo hiểm bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại do thủy kích, phần lớn chi phí sẽ được công ty bảo hiểm chi trả, giúp giảm gánh nặng tài chính. Ngược lại, trong trường hợp không có bảo hiểm thủy kích, chủ xe cần cân nhắc kỹ giữa việc sửa chữa hay chấp nhận bán lỗ để tránh phát sinh rủi ro trong tương lai.

