Chiến tích huy hoàng của nữ thủ lĩnh Celt khiến đế quốc La Mã khốn khổ

Kho tri thức

Nữ hoàng Boudica, biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống La Mã, vẫn được nhớ đến như một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thời cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Boudica xuất thân quý tộc và La Mã từng thừa nhận quyền lực của chồng bà. Sau khi chồng Boudica chết, Rome xé bỏ thỏa thuận với gia tộc của bà, khiến chiến tranh bùng nổ. Ảnh: Pinterest.
Boudica là nữ thủ lĩnh hiếm hoi dẫn dắt đại quân chống La Mã. Bà chỉ huy nhiều bộ lạc hợp nhất của người Celt như Iceni và Trinovantes. Ảnh: Pinterest.
Bà được mô tả có mái tóc đỏ dài đến thắt lưng. Mô tả cổ cho rằng mái tóc của bà “rực rỡ như lửa”. Ảnh: Pinterest.
Cuộc nổi dậy của Boudica từng đốt cháy toàn bộ Londinium (London thời La Mã). Đây là cú sốc lớn khiến La Mã phải điều quân tái chiếm. Ảnh: Pinterest.
Khoảng 70.000–80.000 thiệt mạng trong cuộc nổi dậy, người theo ghi chép La Mã. Con số phản ánh sự tàn khốc của cuộc chiến. Ảnh: Pinterest.
Boudica được cho là đã uống thuốc độc để tránh bị bắt sau khi thua trận. Nhiều bản ghi cổ ủng hộ giả thuyết này. Ảnh: Pinterest.
Boudica trở thành biểu tượng dân tộc Anh thời Victoria. Hoàng gia Anh xem bà như hiện thân tinh thần độc lập. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
