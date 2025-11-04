Chiến dịch đột phá bất thành và số phận 11 lính đặc nhiệm của Ukraine

Chiến dịch đột phá bất thành của Ukraine, 11 lính đặc nhiệm đã bị tiêu diệt chỉ trong vòng 24 giờ; kế hoạch tình báo của GRU đã bị lộ trước giờ G.
Mới đây, Mazda đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV CX-80 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia với duy nhất bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus.
Mới đây, Mazda đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV CX-80 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia với duy nhất bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus.
Apple đang từng bước tự chủ chuỗi cung ứng, hướng đến tương lai sản xuất toàn bộ linh kiện iPhone ngay tại Mỹ.
Các cơ quan tình báo phương Tây từng dự báo, Nga sẽ cạn kho tên lửa “không hôm nay thì ngày mai”; nhưng gần 4 năm trôi qua, kho tên lửa của Nga vẫn chưa hết?
Nhiều người tưởng rằng chỉ cần “Xóa ảnh” là đủ, nhưng thực tế dữ liệu nhạy cảm trên iPhone cũ vẫn có thể bị khôi phục. Đây mới là cách xóa an toàn tuyệt đối.
Tự nhận mình là “gym girl”, cô nàng có tên Pan Saypan đến từ Thái Lan đã chăm chỉ rèn luyện để có được vóc dáng khiến cộng đồng u mê không lối thoát.
Lao Bảo, vùng biên giới Quảng Trị, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà còn là điểm đến ẩm thực Lào với Xụm, Nếp Lào, Lẩu Xìn Đạt… mỗi món đều đậm đà, khó quên.
Dù không quá cực đoan như nhiều sản phẩm trước, BMW M5 độ Mansory vẫn thu hút sự chú ý với thiết kế mạnh tay, nhiều chi tiết carbon và công suất hơn 830 mã lực.
Cộng đồng mạng những ngày qua đang xôn xao trước video mới được đăng tải bởi nữ streamer kiêm hot girl nổi tiếng YuXi.
Một mùa Halloween vừa qua, nhiều cô nàng hot girl đã tranh thủ 'xả ảnh' với những màn hóa thân vô cùng độc đáo, cuốn hút.
Trở lại sân khấu sau 5 năm vắng bóng, “công chúa bong bóng” Bảo Thy khiến khán giả bất ngờ bởi visual rạng rỡ, phong độ trình diễn đỉnh cao.
Thụy Hân, bạn gái của tiền đạo Lê Minh Bình, vừa 'đốn tim' cộng đồng mạng khi khoe loạt ảnh hóa thân thành thiên thần gợi cảm.
Ẩn mình bên bờ biển Orkney lạnh giá, Skara Brae (Scotland) là ngôi làng thời đồ đá mới được bảo tồn hoàn hảo bậc nhất châu Âu, hé lộ đời sống người cổ đại.
Siêu trăng ngày 5/11 sẽ lớn hơn 7% và sáng hơn 16% so với trăng tròn thông thường. Lần siêu trăng này còn được gọi là trăng Hải ly. Vì sao có tên gọi này?
Từ loại hạt rụng đầy gốc, không ai nhặt, nay hạt dổi trở thành đặc sản giá lên tới vài triệu đồng/kg.
Inna Moll - đại diện Chile có vẻ ngoài cuốn hút như búp bê sống. Hiện tại, Hương Giang và nhiều thí sinh Miss Universe 2025 phải 'dè chừng' Inna Moll.
Tử vi dự đoán, từ Rằm tháng 9 Âm lịch, vận khí của nhiều con giáp bắt đầu chuyển mình rõ rệt, nắm bắt cơ hội khẳng định giá trị bản thân, đón nhiều tài lộc.
Trên trang cá nhân, nàng hot girl Ly Phạm khoe khoảnh khắc vỡ òa khi vừa đón thiên thần nhỏ chào đời.
Honda tiếp tục mở rộng công nghệ trên các mẫu xe máy của mình bằng việc ra mắt Honda NWT150 trang bị radar phát hiện điểm mù và camera hành trình trước và sau.
Mới đây, hot girl Thái Lan là Eve Fari chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi du lịch với body "sắc nét" làm netizen mê mẩn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân vui mừng khi gặp lại người quen cũ, cần sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc.