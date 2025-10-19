Hà Nội

Chiếc giỏ bị bỏ quên trong hang suốt 10.500 năm còn nguyên vẹn khó tin

Giải mã

Chiếc giỏ bị bỏ quên trong hang suốt 10.500 năm còn nguyên vẹn khó tin

Chiếc giỏ đan 10.500 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo tìm thấy trong hang động, cũng là chiếc giỏ đan cổ nhất thế giới.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại hang động Muraba'at ở Israel, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ vật Israel bất ngờ tìm thấy một cổ vật có giá trị lớn lao về mặt khảo cổ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là một chiếc giỏ đan lớn vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo mặc dù đã 10.500 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các vật liệu từ chiếc giỏ đã được phân tích và các nhà nghiên cứu kết luận rằng, chiếc giỏ đan này được sản xuất khoảng 10.500 năm trước, trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới Tiền Gốm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Hiện tại, đây là chiếc giỏ đan cổ nhất thế giới. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Theo Cơ quan Cổ vật Israel, chiếc giỏ được tìm thấy trong tình trạng trống rỗng và có nắp đậy. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa biết chiếc giỏ từng được sử dụng để chứa những gì. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vốn dĩ, các vật liệu hữu cơ thường không có khả năng tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu đặc biệt của sa mạc Judean, cùng thời tiết khô ráo trong hang động Muraba'at đã giúp chiếc giỏ tồn tại qua hàng ngàn năm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Ngoài ra, các nhà khoa học không cho rằng người tạo ra món đồ này sống trong hang động. Nhiều khả năng nó được mang từ nơi khác đến, nhưng lý do tại sao nó lại nằm trong hang động Muraba'at ở Israel vẫn là một bí ẩn lớn. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
#Chiếc giỏ #hang động #thực vật #đan giỏ #hiện vật

