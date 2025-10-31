Cháy ngôi nhà trong ngõ, một người tử vong sau tiếng kêu cứu

Sáng 28/10, xảy ra vụ cháy tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội), hậu quả 1 người tử vong.

Theo thông tin từ người dân khu vực, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện đám khói xuất phát tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội), cùng thời điểm này có tiếng nổ phát ra từ bên trong.

"Có tiếng hô hoán kêu cứu, mọi người bắt đầu tán loạn tìm mọi cách để cứu người, nhưng đám khói bốc ra quá nhanh và dày đặc, mùi khét cũng bốc ra rất nhanh", một nhân chứng kể.

Clip: MXH

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HM﻿

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương dập lửa.

Khoảng 30 phút sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã đưa 1 nạn nhân đã tử vong ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.