Chậu rửa đầu chim đại bàng tiết lộ văn hóa La Mã huyền bí

Kho tri thức

Việc tìm thấy chậu rửa đầu chim đại bàng là phát hiện độc đáo, có thể giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về văn hóa chế tác kim loại thời La Mã cổ đại tại Hà Lan.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại Rijnsburg, vùng Nam Holland, miền tây Hà Lan, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Đó là một chiếc chậu rửa bằng đồng có thiết kế hết sức đặc biệt, ước tính có niên đại khoảng năm 330 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Chiếc chậu rửa có hình vỏ sò, đường kính 40 cm với vành cao 10 cm, có 33 đường gờ uốn lượn dọc theo đáy và thành chậu. Những đường gờ này tạo thành hình đôi cánh cách điệu, nơi thành chậu biến tấu thiết kế thành vai và cổ của một con chim đại bàng săn mồi. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Đầu, mỏ và mắt của đại bàng được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Đây là chiếc chậu rửa hình đại bàng đầu tiên được tìm thấy ở Hà Lan. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Vật thể đã được quét 3D và tạo mô hình để có thể khám phá chi tiết các đặc điểm đáng chú ý của nó. Ảnh: @Bảo tàng Rijksmuseum van Oudhede.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Chậu rửa #đại bàng #La Mã #cổ đại #hà lan

