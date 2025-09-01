Chậu rửa đầu chim đại bàng tiết lộ văn hóa La Mã huyền bí

Hoa hậu Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino chụp ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9, Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn, dễ phán đoán sai. Bảo Bình tài lộc tốt nhưng đừng quá liều lĩnh.
Muốn có trải nghiệm thoải mái và lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh 2/9, bạn nhất định phải chuẩn bị đủ 7 món đồ “must-have” này.
Son Ye Jin - vợ Hyun Bin liên tục diện váy hở lưng trần khoe dáng vóc quyến rũ sau 3 năm sinh con trai đầu lòng.
Nhiều thiết kế trong phòng ngủ tưởng là hợp lý, nhưng khi sử dụng mới thấy bất tiện.
Á hậu Tú Anh, vợ chồng Đăng Khôi, ca sĩ Bảo Anh "lên đồ" cho nhóc tì của mình chào mừng Quốc khánh 2/9.
Chỉ trong hai tháng tới, 3 con giáp liên tục đón cơ hội vàng, tiền bạc vào ào ạt, công danh rực sáng, vận trình thăng hoa bất ngờ.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một gò chôn cất 2.100 tuổi chứa bộ hài cốt có biệt danh "Chúa tể Sakar" tại Bulgaria. Kho báu tùy táng gồm một chiếc vương miện.
Lê Hạ Anh gây chú ý khi đóng vai cô lái đò Hồng trong phim điện ảnh đang gây sốt Mưa đỏ. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật bên các đồng nghiệp.
Tại Na Uy, băng tan hé lộ đôi giày cổ đại 1.700 năm, giúp giới khảo cổ giải mã nhiều bí mật về đời sống và trang phục thời Kỷ Đồ Sắt.
Hacker có thể thử hàng triệu mật khẩu chỉ trong vài giây nhờ Brute Force Attack. Nếu dùng mật khẩu yếu, dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng bị mở toang.
Quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk giữ vững đầu cầu Shevchenko ở bên trong thành phố Pokrovsk; trong khi củng cố cứ điểm Udachne vừa chiếm được.
Mẫu xe SUV điện KIA Syros EV 2026 mới đây đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, xe vẫn giữ thiết kế giống bản xăng nhưng bổ sung lưới tản nhiệt kín.
Từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân, du khách đã xếp hàng tại phố Hàng Cháo để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.
Từ 6h sáng ngày 1/9, tại khu vực nút giao Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Cửa Nam người dân đã ngồi đông kín chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Mẫu xe SUV Zeekr 9X của Trung Quốc sở hữu hệ thống âm thanh Naim được tích hợp với cấu hình 32 loa và 8 bộ rung gắn trong ghế, bố trí khắp khoang nội thất.
Máy bay không người lái SKAT 350M của Nga hướng dẫn tấn công xe tăng Abrams và xe Bradley của Ukraine do Mỹ sản xuất trên mặt trận tỉnh Sumy, Ukraine.
Một trong những máy tính mini có giá tốt nhất hiện nay có bộ xử lý Intel 3,6 GHz và hỗ trợ hai màn hình 4K chỉ với 140 đô la.
Hangx xe Honda đã công bố phiên bản màu mới cho mẫu cào cào địa hình CRF250 Rally 2025 tại Malaysia, với mức giá không thay đổi so với năm 2024.
Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine luồn sâu vào lãnh thổ Nga làm nhiệm vụ phá hoại, gây rối…nhưng bị Nga tiêu diệt, toán trưởng bị bắt làm tù binh.