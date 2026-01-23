Hà Nội

Giải mã

Bão bức xạ mặt trời lớn nhất 20 năm qua có gây nguy hiểm cho Trái đất?

Một cơn bão bức xạ mặt trời cấp S4 được Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) theo dõi. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 20/1, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) phát lệnh cảnh báo liên quan đến cơn bão bức xạ mặt trời với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp. Ảnh: NASA.
"Một cơn bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin. Ảnh: Inset: ESA/SOHO, image created in Canva Pro.
Hoạt động Mặt trời tăng khiến cực quang xuất hiện rực rỡ hơn khi các hạt năng lượng từ phun trào khối lượng vành nhật hoa ập đến từ trường Trái đất, tương tác với các khí trong khí quyển và tạo ra những dải sáng nhiều màu sắc trên bầu trời. Ảnh: abc11.com.
Do đó, người dân ở phần lớn khu vực phía bắc nước Mỹ, thậm chí lan xuống Alabama và miền bắc California có thể quan sát hiện tượng cực quang rực rỡ trên bầu trời đêm. Ảnh: Matt Melnyk.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ, lần gần nhất ghi nhận cơn bão bức xạ mặt trời cấp S4 là vào tháng 10/2003. Những tác động của cơn bão bức xạ mặt trời có thể chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ, hoạt động hàng không và vệ tinh. Ảnh: Shutterstock/Color4260.
Phân loại quốc tế của Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) chia bão bức xạ mặt trời thành 5 cấp độ từ S1 (nhỏ) đến S5 (cực độ). Ảnh: DrPixel / Getty Images.
Mức S4 được coi là nghiêm trọng và cực kỳ hiếm khi xảy ra. Cấp độ S5 chỉ tồn tại về mặt lý thuyết và chưa bao giờ được ghi nhận gần Trái đất. Ảnh: NASA.
Các chuyên gia cho hay, ngày 22/1, hoạt động địa từ đã dần giảm xuống mức không ổn định khi ảnh hưởng của lỗ vành nhật hoa vẫn còn và các tác động còn lại của vụ phóng khối lượng nhật hoa (CME) mờ dần, có thể xảy ra các cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng lẻ. Ảnh: NASA.
Giới nghiên cứu dự báo, vào ngày 23/1, tình hình bão mặt trời sẽ ở mức vừa phải, với tác động của gió mặt trời tốc độ cao từ một lỗ vành nhật hoa lớn. Đến ngày 24/1, hoạt động địa từ có thể giảm xuống mức yên tĩnh hoặc không ổn định khi hiệu ứng lỗ vành nhật hoa bắt đầu suy yếu. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
