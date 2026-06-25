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Chính trị

Chân dung ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thiên Tuấn

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên trọng thể với tinh thần hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 người; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 người; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 người.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 người, gồm: Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn; Bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn.

Ông Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán Nghệ An, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi.

Từ năm 2000 đến năm 2010, ông công tác tại Trường đại học Luật TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Từ năm 2010 đến nay, ông lần lượt giữ các cương vị như Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và từ tháng 8/2022 được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 1/2026, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, và được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI vào tháng 3/2026.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#bùi Quang Huy #chân dung #Bí thư thứ nhất #Trung ương Đoàn #Thanh niên #đoàn thanh niên

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