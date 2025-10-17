Hà Nội

Chính trị

Danh sách 17 người trong Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội khoá XVIII

17 người đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiên Tuấn

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, 17 người đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh-chup-man-hinh-2025-10-16-luc-184758.png

Danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV.

2. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

4. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

6. Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

8. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

9. Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

10. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

12. Ông Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

13. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

14. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

15. Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

16. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

17. Ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.

