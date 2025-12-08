Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Huyền Baby bị 'team qua đường' chụp lén, nhan sắc đời thật ra sao?

Cộng đồng trẻ

Huyền Baby bị 'team qua đường' chụp lén, nhan sắc đời thật ra sao?

Lần lộ diện này, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm.

Thiên Anh
Lần lộ diện mới đây, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm. Đặc biệt, việc diện trang phục bó sát giúp cô khoe trọn vòng eo không chút mỡ thừa và vòng 1 đầy đặn.
Lần lộ diện mới đây, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm. Đặc biệt, việc diện trang phục bó sát giúp cô khoe trọn vòng eo không chút mỡ thừa và vòng 1 đầy đặn.
Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều người bày tỏ "dụi mắt trăm lần" mới nhận ra bà xã của doanh nhân Quang Huy. Đúng là "gơn phố" đời đầu của Hà thành, mỗi lần xuất hiện hot mom 2 con luôn khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều người bày tỏ "dụi mắt trăm lần" mới nhận ra bà xã của doanh nhân Quang Huy. Đúng là "gơn phố" đời đầu của Hà thành, mỗi lần xuất hiện hot mom 2 con luôn khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền, SN 1989). Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng Huyền Baby bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Ông xã của cô tên Quang Huy - người sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Sài Gòn.
Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền, SN 1989). Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng Huyền Baby bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Ông xã của cô tên Quang Huy - người sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Sài Gòn.
Cùng năm, Huyền Baby sinh con gái đầu lòng - bé Củ Cải. Từ đó hot mom cũng dừng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào chăm lo cho tổ ẩm và sự nghiệp riêng.
Cùng năm, Huyền Baby sinh con gái đầu lòng - bé Củ Cải. Từ đó hot mom cũng dừng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào chăm lo cho tổ ẩm và sự nghiệp riêng.
Ngày 15/9/2017, Huyền Baby hạ sinh cho đại gia Quang Huy thêm một cậu con trai tên Khôi Vĩ (gọi ở nhà là Sữa).
Ngày 15/9/2017, Huyền Baby hạ sinh cho đại gia Quang Huy thêm một cậu con trai tên Khôi Vĩ (gọi ở nhà là Sữa).
Gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một lâu đài, được định giá lên đến 3,5 triệu USD (hơn 80 tỉ đồng). Đây chính là món quà mà chồng tặng cho Huyền Baby vào dịp Lễ tình nhân năm 2020.
Gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một lâu đài, được định giá lên đến 3,5 triệu USD (hơn 80 tỉ đồng). Đây chính là món quà mà chồng tặng cho Huyền Baby vào dịp Lễ tình nhân năm 2020.
Ngoài căn hộ kể trên, Huyền Baby còn nắm trong nay một bất động sản khác giá trị vượt ngưỡng 5 triệu USD (tương đương 120 tỉ đồng).
Ngoài căn hộ kể trên, Huyền Baby còn nắm trong nay một bất động sản khác giá trị vượt ngưỡng 5 triệu USD (tương đương 120 tỉ đồng).
Trong mỗi nơi ở, nàng hot girl đời đầu còn đầu tư một phòng chứa đồ hiệu riêng, được trang trí bởi dàn đèn pha lê đắt đỏ.
Trong mỗi nơi ở, nàng hot girl đời đầu còn đầu tư một phòng chứa đồ hiệu riêng, được trang trí bởi dàn đèn pha lê đắt đỏ.
Huyền Baby di chuyển bằng siêu xe, đồ hiệu không kể hết đúng với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" khét tiếng tại làng giải trí Việt. Mẹ 2 con mạnh tay sắm loạt váy áo, túi xách, giày dép lẫn phụ kiện đến từ những thường hiệu xa xỉ trên thế giới.
Huyền Baby di chuyển bằng siêu xe, đồ hiệu không kể hết đúng với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" khét tiếng tại làng giải trí Việt. Mẹ 2 con mạnh tay sắm loạt váy áo, túi xách, giày dép lẫn phụ kiện đến từ những thường hiệu xa xỉ trên thế giới.
Để có được thân hình quyến rũ như hiện tại, cựu hot girl Hà thành thường xuyên đến phòng tập gym, ăn uống điều độ, giữ tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Bên cạnh đó cô không ngại tiết lộ đã "can thiệp" nhiều bộ phận trên cơ thể. Kể từ khi " trùng tu" diện mạo, cô cho biết cuộc sống cũng như công việc thuận lợi hơn rất nhiều.
Để có được thân hình quyến rũ như hiện tại, cựu hot girl Hà thành thường xuyên đến phòng tập gym, ăn uống điều độ, giữ tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Bên cạnh đó cô không ngại tiết lộ đã "can thiệp" nhiều bộ phận trên cơ thể. Kể từ khi " trùng tu" diện mạo, cô cho biết cuộc sống cũng như công việc thuận lợi hơn rất nhiều.
Thiên Anh
#Huyền Baby lộ diện #Nhan sắc thật của Huyền Baby #Ảnh chụp lén sao Việt #Phong cách cá tính #Trang điểm tông trầm #Huyền Baby

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT