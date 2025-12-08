Huyền Baby bị 'team qua đường' chụp lén, nhan sắc đời thật ra sao?

Lần lộ diện này, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm.
Lần lộ diện này, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm.
Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, nhan sắc cam thường của Xoài Non lại trở thành đề tài bàn tán.
Cùng tham gia một chương trình, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi giúp Hoa hậu H'hen Niê đội lại chiếc mấn.
Đám cưới của Tiên Nguyễn không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn bởi nhan sắc rạng ngời cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nổi bật của cô dâu.
Lãnh đạo Toyota xác nhận mẫu siêu sang Century Coupe sẽ không có bản chạy điện. Đối thủ mới của Rolls-Royce và Bentley quyết tâm giữ linh hồn động cơ đốt trong.
Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh) luôn là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang vô cùng quyến rũ.
Bộ sưu tập Bentley Dutch Masters lấy cảm hứng từ 3 danh họa bất tử gồm Rembrandt, Vermeer và Van Gogh. Sự kiện ra mắt vừa tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hà Lan.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Nằm trên đường biên giới Brazil – Argentina, vườn quốc gia Iguazu là nơi sở hữu hệ thống thác nước hùng vĩ bậc nhất thế giới và hệ sinh thái cực kỳ đa dạng.
Loài sếu vương miện xám (Balearica regulorum) nổi bật bởi vẻ thanh nhã và chiếc mào vàng óng, mang nhiều đặc điểm sinh học độc đáo ít người biết.
Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Ý Nhi tự cắm "cây thông Noel" nhỏ xinh.
Màn xuất hiện của MC Phương Thảo trong hai đêm bán kết và chung kết AIC 2025 đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/12, Song Ngư gặp vận đỏ, công danh và tài lộc đều tăng cao. Nhân Mã đừng vội vàng, sốt ruột.
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Đám cưới thế kỷ của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai là căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga như lâu đài của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Mẫu xe SUV cỡ D Nissan NX8 nhiều khả năng cũng sẽ được xem xét để xuất khẩu, dù thời gian ra mắt cụ thể và giá bán theo từng thị trường vẫn chưa được công bố.
Không chỉ có hoa nở, Đà Lạt mùa này còn cuốn hút bởi rừng cây và đường phố đồng loạt chuyển sang sắc vàng, đỏ, tạo nên bức tranh lãng mạn hiếm thấy.
Little Genius ở Trung Quốc từ công cụ an toàn đã thành sân chơi cạnh tranh lượt ‘like’ đầy áp lực.
Tiktoker Mai Hương mới đây đã gây chú ý khi khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm trong trang phục đồ ngủ tí hon giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn.
Trong tháng 10 âm lịch, ba con giáp được dự báo sẽ có vận trình tài lộc vượng phát, kiếm được nhiều tiền nhưng cần đặc biệt đề phòng tiểu nhân.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 "heo đất" khoảng 1.800 năm tuổi chứa đầy tiền cổ thời La Mã trong cuộc khai quật ở một ngôi làng của Pháp.