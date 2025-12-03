Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chân dung đội trưởng ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Chân dung đội trưởng ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Mang tấm băng đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, Khuất Văn Khang đang là cái tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trầm Phương
Chiều nay (3/12), đội tuyển U22 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng trận ra quân gặp U22 Lào vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam) tại Sân vận động Rajamangala, Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Chiều nay (3/12), đội tuyển U22 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng trận ra quân gặp U22 Lào vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam) tại Sân vận động Rajamangala, Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Trong đội hình mang theo nhiều khát khao của HLV Kim Sang-sik, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang là niềm hy vọng lớn lao, gánh vác trách nhiệm của người đội trưởng để dẫn dắt các đồng đội hướng tới mục tiêu cao nhất. (Ảnh: IGNV)
Trong đội hình mang theo nhiều khát khao của HLV Kim Sang-sik, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang là niềm hy vọng lớn lao, gánh vác trách nhiệm của người đội trưởng để dẫn dắt các đồng đội hướng tới mục tiêu cao nhất. (Ảnh: IGNV)
Khuất Văn Khang (sinh năm 2003) được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao chiếc băng thủ quân của U22 Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn của anh. (Ảnh: IGNV)
Khuất Văn Khang (sinh năm 2003) được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao chiếc băng thủ quân của U22 Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn của anh. (Ảnh: IGNV)
Dù còn rất trẻ, Văn Khang đã có kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều giải đấu lớn của châu lục và khu vực, nhiều lần khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là kỳ SEA Games thứ hai trong sự nghiệp của anh. (Ảnh: IGNV)
Dù còn rất trẻ, Văn Khang đã có kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều giải đấu lớn của châu lục và khu vực, nhiều lần khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là kỳ SEA Games thứ hai trong sự nghiệp của anh. (Ảnh: IGNV)
Theo chuyên trang thống kê Transfermarkt, Khuất Văn Khang cùng với Nguyễn Đình Bắc là hai cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình U22 Việt Nam và toàn bộ SEA Games 33, với cùng mức 300.000 euro. (Ảnh: IGNV)
Theo chuyên trang thống kê Transfermarkt, Khuất Văn Khang cùng với Nguyễn Đình Bắc là hai cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình U22 Việt Nam và toàn bộ SEA Games 33, với cùng mức 300.000 euro. (Ảnh: IGNV)
Theo giới chuyên môn, nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ngôi sao của U22 Việt Nam được xem như chủ lực, kỳ vọng giúp “Rồng vàng” đoạt thành tích cao tại giải đấu trên đất Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Theo giới chuyên môn, nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ngôi sao của U22 Việt Nam được xem như chủ lực, kỳ vọng giúp “Rồng vàng” đoạt thành tích cao tại giải đấu trên đất Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Văn Khang đã tham dự kỳ SEA Games trước (tại Campuchia) nhưng kết quả không được như mong muốn của người hâm mộ. Chính vì vậy, với vai trò đội trưởng tại SEA Games 33, tiền vệ thuộc biên chế Thể Công đã thể hiện quyết tâm rất cao. (Ảnh: IGNV)
Văn Khang đã tham dự kỳ SEA Games trước (tại Campuchia) nhưng kết quả không được như mong muốn của người hâm mộ. Chính vì vậy, với vai trò đội trưởng tại SEA Games 33, tiền vệ thuộc biên chế Thể Công đã thể hiện quyết tâm rất cao. (Ảnh: IGNV)
Khuất Văn Khang không chỉ là đội trưởng mà còn là một trong những nhân tố chủ lực được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt, thể hiện một hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: IGNV)
Khuất Văn Khang không chỉ là đội trưởng mà còn là một trong những nhân tố chủ lực được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt, thể hiện một hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: IGNV)
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ cao, Văn Khang và các đồng đội đã sẵn sàng chiến đấu để mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Ảnh: IGNV)
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ cao, Văn Khang và các đồng đội đã sẵn sàng chiến đấu để mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời, Văn Khang được nhận xét sở hữu ngoại hình sáng sủa, rắn rỏi. Anh cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời, Văn Khang được nhận xét sở hữu ngoại hình sáng sủa, rắn rỏi. Anh cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Khuất Văn Khang #SEA Games 33 #U22 Việt Nam #bóng đá trẻ #HCV #đội trưởng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT