Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc miễn chê của 'hot girl điền kinh' dự SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc miễn chê của 'hot girl điền kinh' dự SEA Games 33

Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích nổi bật, 'hot girl điền kinh' Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn hút fan nhờ gương mặt ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn săn chắc.

Thiên Anh
Tại SEA Games 33 sắp khởi tranh ở Thái Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những cái tên nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam. Cô gái sinh năm 1999 cũng đang là đương kim vô địch nội dung 100 m rào nữ ở giải đấu này.
Tại SEA Games 33 sắp khởi tranh ở Thái Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những cái tên nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam. Cô gái sinh năm 1999 cũng đang là đương kim vô địch nội dung 100 m rào nữ ở giải đấu này.
Trên trang cá nhân những ngày qua, Mỹ Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập luyện hướng đến SEA Games 33.
Trên trang cá nhân những ngày qua, Mỹ Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập luyện hướng đến SEA Games 33.
Trong giai đoạn nước rút, Mỹ Tiên tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 7h30 và buổi chiều từ 15h. Dưới các bài đăng của "hot girl điền kinh", người hâm mộ luôn để lại hàng trăm bình luận cổ vũ, động viên cô và toàn đoàn.
Trong giai đoạn nước rút, Mỹ Tiên tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 7h30 và buổi chiều từ 15h. Dưới các bài đăng của "hot girl điền kinh", người hâm mộ luôn để lại hàng trăm bình luận cổ vũ, động viên cô và toàn đoàn.
Là một trong những vận động viên sáng giá của điền kinh Việt Nam, Mỹ Tiên sở hữu loạt thành tích ấn tượng.
Là một trong những vận động viên sáng giá của điền kinh Việt Nam, Mỹ Tiên sở hữu loạt thành tích ấn tượng.
Ngoài chiếc huy chương vàng SEA Games 32, Mỹ Tiên từng giành huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia năm 2024, 2025 với thành tích lần lượt 13 giây 38 và 13 giây 52.
Ngoài chiếc huy chương vàng SEA Games 32, Mỹ Tiên từng giành huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia năm 2024, 2025 với thành tích lần lượt 13 giây 38 và 13 giây 52.
Mỹ Tiên cũng là vận động viên Việt Nam được đặc cách dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 9.
Mỹ Tiên cũng là vận động viên Việt Nam được đặc cách dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 9.
Ngoài đời, Mỹ Tiên nhận nhiều thiện cảm với vẻ ngoài sáng, đặc biệt gây trầm trồ với cơ bụng 6 múi. "Hot girl điền kinh" cũng chăm chỉ diện các trang phục khoe lợi thế hình thể.
Ngoài đời, Mỹ Tiên nhận nhiều thiện cảm với vẻ ngoài sáng, đặc biệt gây trầm trồ với cơ bụng 6 múi. "Hot girl điền kinh" cũng chăm chỉ diện các trang phục khoe lợi thế hình thể.
Khi tạm xa những bộ đồ thể thao thi đấu, Mỹ Tiên ghi điểm bằng loạt trang phục nữ tính, ngọt ngào. Vẻ đối lập giữa sự khỏe khoắn, quyết liệt trên đường chạy và có phần "bánh bèo" ngoài đời của cô cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
Khi tạm xa những bộ đồ thể thao thi đấu, Mỹ Tiên ghi điểm bằng loạt trang phục nữ tính, ngọt ngào. Vẻ đối lập giữa sự khỏe khoắn, quyết liệt trên đường chạy và có phần "bánh bèo" ngoài đời của cô cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
Mỹ Tiên viên ưu tiên các trang phục khoe cặp chân dài, thon gọn trong những buổi đi chơi, cà phê chụp ảnh bên bạn bè. Nữ VĐV này cũng từng chia sẻ muốn thử sức với vai trò người mẫu ảnh bởi có niềm yêu thích dành cho việc chụp hình.
Mỹ Tiên viên ưu tiên các trang phục khoe cặp chân dài, thon gọn trong những buổi đi chơi, cà phê chụp ảnh bên bạn bè. Nữ VĐV này cũng từng chia sẻ muốn thử sức với vai trò người mẫu ảnh bởi có niềm yêu thích dành cho việc chụp hình.
Trang cá nhân của Mỹ Tiên hiện có hơn 15.000 người theo dõi, nơi cô cập nhật hình ảnh tập luyện, thi đấu và khoảnh khắc đời thường.
Trang cá nhân của Mỹ Tiên hiện có hơn 15.000 người theo dõi, nơi cô cập nhật hình ảnh tập luyện, thi đấu và khoảnh khắc đời thường.
Thiên Anh
#Nhãn sắc hot girl điền kinh #Thành tích thi đấu SEA Games 33 #Gương mặt ưa nhìn thể thao #Thân hình khỏe mạnh săn chắc #Ảnh hưởng truyền thông thể thao #Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT