'Biệt phủ' to nhất vùng của thiếu gia Bến Tre vừa cưới vợ

Căn biệt thự của nhà trai giống như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nổi tiếng khắp Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và quy mô rộng lớn.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đám cưới của thiếu gia nổi tiếng tại Bến Tre. Lễ cưới được tổ chức ngay tại tư gia nhà trai, một dinh thự nguy nga như lâu đài. Ảnh: Znews
Căn biệt thự quen thuộc với người dân Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và khuôn viên rộng lớn. Ảnh: @trivietluxury
Trong lễ cưới, căn biệt thự được trang trí ngập tràn hoa tươi, tạo nên khung cảnh rực rỡ, xa hoa. Ảnh: @a.concept.sg
Ngay từ cổng vào, căn biệt thự nổi bật với họa tiết cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: @a.concept.sg
Khuôn viên sân vườn rộng rãi đủ sức để sắp xếp hơn 140 bàn tiệc cưới, đón tiếp gần 1.500 khách mời. Ảnh: @a.concept.sg
Bên ngoài biệt thự có gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: @a.concept.sg
Không gian bên trong dinh thự xa hoa với đèn chùm, nội thất đậm phong cách hoàng gia. Ảnh: @a.concept.sg
Cầu thang thiết kế cầu kỳ. Ảnh: Znews
Cửa gỗ đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ. Ảnh: Znews
Một góc khác ngập hoa tươi trong biệt thự. Ảnh: @a.concept.sg
