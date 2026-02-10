'Biệt phủ' to nhất vùng của thiếu gia Bến Tre vừa cưới vợ

Căn biệt thự của nhà trai giống như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nổi tiếng khắp Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và quy mô rộng lớn.
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh mới khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu sau thời gian siết cân.
Phương pháp so sánh các điểm xói mòn ở kim tự tháp Giza cho thấy công trình nổi tiếng Ai Cập này có thể được xây sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây.
Bộ ảnh mừng năm Bính Ngọ 2026 của "hoa khôi bóng chuyền" Lê Thanh Thúy nhận được nhiều lời khen.
Các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Cádiz công bố một ngôi mộ đá cổ 5.000 năm tuổi được bảo tồn tốt ở miền nam Tây Ban Nha.
Theo các nhà thiên văn, hành tinh có tiềm năng về sự sống ngoài Trái đất mới được xác định có tên HD 137010 b. Ngoài ra, một ứng viên khác là Kepler-186f.
Sau 9 năm phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng, các diễn viên: nghệ sĩ Lan Hương, Bảo Thanh, Anh Dũng, Thu Quỳnh…có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Xuất hiện tại một sự kiện, Khả Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện thiết kế dạ hội lộng lẫy, tôn trọn nhan sắc và thần thái ngày càng chín muồi.
Ẩn mình dưới cung đường Vĩnh Hy, Bãi Thùng là tọa độ camping “4 không” hiếm có, mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, biển êm và bầu trời sao rực rỡ.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, trong mùa đông lạnh giá.
Toyota Land Cruiser FJ vừa được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan, làm dấy lên nhiều suy đoán về phiên bản động cơ diesel dành riêng cho thị trường Đông Nam Á.
Những cấu trúc "nếp nhăn" cổ đại in hằn trên đá ở Morocco cho thấy các nhà khoa học phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống đầu tiên trên Trái đất.
Ngô (Zea mays) là một trong những cây lương thực quan trọng nhất thế giới, gắn liền với lịch sử nông nghiệp và văn minh nhân loại.
Nhiều “linh vật” năm Ngọ ở đường hoa Phú Mỹ Hưng – khu đô thị (KĐT) hiện đại bậc nhất TP HCM khiến du khách vô cùng thích thú.
Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình Việt chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo tươm tất, hài hòa, gửi gắm ước mong bình an và mở đầu cho mùa Tết sum vầy.
Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora gây bão mạng khi khoe sắc trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, khẳng định vị thế Esports trong văn hóa đại chúng.
iQOO 15 Ultra đánh dấu lần đầu tiên dòng iQOO có phiên bản Ultra đúng nghĩa, với quạt tản nhiệt chủ động, chip Snapdragon đầu bảng và pin dung lượng lớn.
Sau 23 tháng Chạp, 3 con giáp này được hưởng phúc gia tiên, thu hút tiền bạc, đổi đời nhanh chóng và thuận lợi.
Di tích Khami (Zimbabwe) là một trong những trung tâm đô thị cổ quan trọng nhất miền Nam châu Phi, phản ánh quyền lực và kỹ nghệ tinh xảo của vương quốc Torwa.
Khoảng ba nghìn quân Ukraine đang bị cô lập nguồn cung cấp tại thành phố Konstantinovka và tình hình quân Ukraine tại thành phố này rơi vào vô vọng.
Thay vì bỏ đi sau vài ngày trưng Tết, không ít loại hoa có thể tận dụng để trồng lại trong vườn, tiếp tục sinh trưởng và nở hoa trong những mùa sau.