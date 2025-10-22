Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chấn động lời tiên tri Nostradamus, cuối năm 2025 thế giới có biến lớn?

Kho tri thức

Chấn động lời tiên tri Nostradamus, cuối năm 2025 thế giới có biến lớn?

Nhà chiêm tinh Nostradamus đã đưa ra một số tiên tri về thế giới cuối năm 2025 với nhiều biến động lớn như: chiến tranh, dịch bệnh, thiên thạch rơi...

Tâm Anh (theo Mail Online)
Nhà chiêm tinh người Pháp Nostradamus nổi tiếng thế giới với nhiều tiên tri đã trở thành sự thật. Vì vậy, nhiều người tò mò ông đã tiên đoán những gì về tình hình thế giới cuối năm 2025.
Nhà chiêm tinh người Pháp Nostradamus nổi tiếng thế giới với nhiều tiên tri đã trở thành sự thật. Vì vậy, nhiều người tò mò ông đã tiên đoán những gì về tình hình thế giới cuối năm 2025.
Theo các nhà nghiên cứu, lúc sinh thời, Nostradamus từng tiên đoán về nguy cơ Thế chiến 3 và và sao Hỏa. Một đoạn tiên tri được Nostradamus viết có nội dung: “Khi sao Hỏa đi trên quỹ đạo của mình giữa các vì sao, máu người sẽ nhuộm đẫm thánh địa. Ba ngọn lửa trỗi dậy từ phương Đông, trong khi phương Tây lặng lẽ mất đi ánh sáng”.
Theo các nhà nghiên cứu, lúc sinh thời, Nostradamus từng tiên đoán về nguy cơ Thế chiến 3 và và sao Hỏa. Một đoạn tiên tri được Nostradamus viết có nội dung: “Khi sao Hỏa đi trên quỹ đạo của mình giữa các vì sao, máu người sẽ nhuộm đẫm thánh địa. Ba ngọn lửa trỗi dậy từ phương Đông, trong khi phương Tây lặng lẽ mất đi ánh sáng”.
Lời tiên đoán này của Nostradamus được các nhà phân tích cho rằng ám chỉ đến các cuộc chiến tranh mới, dịch bệnh. Cụ thể, trong nhiều tiên tri của ông, sao Hỏa tượng trưng cho chiến tranh và xâm lược, ám chỉ một thời kỳ bạo lực sẽ diễn ra.
Lời tiên đoán này của Nostradamus được các nhà phân tích cho rằng ám chỉ đến các cuộc chiến tranh mới, dịch bệnh. Cụ thể, trong nhiều tiên tri của ông, sao Hỏa tượng trưng cho chiến tranh và xâm lược, ám chỉ một thời kỳ bạo lực sẽ diễn ra.
"Máu người sẽ nhuộm đẫm thánh địa" mà Nostradamus nhắc tới trong lời tiên tri có thể ám chỉ sự kiện đau khổ mà con người sẽ có thể xảy ra ngay cả ở những không gian linh thiêng hoặc được bảo vệ.
"Máu người sẽ nhuộm đẫm thánh địa" mà Nostradamus nhắc tới trong lời tiên tri có thể ám chỉ sự kiện đau khổ mà con người sẽ có thể xảy ra ngay cả ở những không gian linh thiêng hoặc được bảo vệ.
“Ba ngọn lửa từ phương Đông” được cho sự trỗi dậy của các thế lực hoặc xung đột lớn ở châu Á. Trong khi đó, chi tiết “phương Tây mất ánh sáng trong im lặng” được các nhà nghiên cứu lý giải có thể là dấu hiệu suy giảm ảnh hưởng và quyền lực của thế giới phương Tây.
“Ba ngọn lửa từ phương Đông” được cho sự trỗi dậy của các thế lực hoặc xung đột lớn ở châu Á. Trong khi đó, chi tiết “phương Tây mất ánh sáng trong im lặng” được các nhà nghiên cứu lý giải có thể là dấu hiệu suy giảm ảnh hưởng và quyền lực của thế giới phương Tây.
Không dừng lại ở đó, Nostradamus còn nhắc đến một quả cầu lửa từ vũ trụ rơi xuống Trái đất. Nhiều người cho rằng, quả cầu lửa là hình ảnh ẩn dụ về thiên thạch, sao chổi hoặc thậm chí bom hạt nhân.
Không dừng lại ở đó, Nostradamus còn nhắc đến một quả cầu lửa từ vũ trụ rơi xuống Trái đất. Nhiều người cho rằng, quả cầu lửa là hình ảnh ẩn dụ về thiên thạch, sao chổi hoặc thậm chí bom hạt nhân.
“Từ vũ trụ, một quả cầu lửa sẽ trỗi dậy, điềm báo của định mệnh, nhân loại cầu xin. Khoa học và số mệnh hòa vào vũ điệu vũ trụ, Trái Đất đón nhận cơ hội thứ hai”, Nostradamus dự đoán.
“Từ vũ trụ, một quả cầu lửa sẽ trỗi dậy, điềm báo của định mệnh, nhân loại cầu xin. Khoa học và số mệnh hòa vào vũ điệu vũ trụ, Trái Đất đón nhận cơ hội thứ hai”, Nostradamus dự đoán.
Ngoài ra, nhà tiên tri người Pháp còn dự báo sau khi một cuộc chiến kết thúc, nước Anh có thể lại rơi vào vòng xoáy chiến tranh và dịch bệnh nguy hiểm.
Ngoài ra, nhà tiên tri người Pháp còn dự báo sau khi một cuộc chiến kết thúc, nước Anh có thể lại rơi vào vòng xoáy chiến tranh và dịch bệnh nguy hiểm.
“Vương quốc sẽ bị chiến tranh tàn phá, kẻ thù trong ngoài đều nổi dậy. Dịch bệnh cũ trỗi dậy, chẳng kẻ thù nào chết chóc hơn thế dưới bầu trời này”, Nostradamus tiên tri. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, lời tiên đoán này có thể ám chỉ hệ quả hậu Brexit hoặc biến động liên quan đến Hoàng gia Anh.
“Vương quốc sẽ bị chiến tranh tàn phá, kẻ thù trong ngoài đều nổi dậy. Dịch bệnh cũ trỗi dậy, chẳng kẻ thù nào chết chóc hơn thế dưới bầu trời này”, Nostradamus tiên tri. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, lời tiên đoán này có thể ám chỉ hệ quả hậu Brexit hoặc biến động liên quan đến Hoàng gia Anh.
Tiếp đến, Nostradamus tiên đoán: “Khu vườn của thế giới, gần thành phố mới, bên dãy núi rỗng; Sẽ bị chiếm giữ, chìm trong vực, buộc phải uống dòng nước nhiễm lưu huỳnh”. Lời tiên tri này được cho là thảm họa khí hậu sẽ có thể xảy ra tại Brazil. “Khu vườn của thế giới” mà Nostradamus nhắc đến được tin rằng là nói về rừng Amazon.
Tiếp đến, Nostradamus tiên đoán: “Khu vườn của thế giới, gần thành phố mới, bên dãy núi rỗng; Sẽ bị chiếm giữ, chìm trong vực, buộc phải uống dòng nước nhiễm lưu huỳnh”. Lời tiên tri này được cho là thảm họa khí hậu sẽ có thể xảy ra tại Brazil. “Khu vườn của thế giới” mà Nostradamus nhắc đến được tin rằng là nói về rừng Amazon.
Mời độc giả xem video: Cảnh báo sóng thần tại Thái Bình Dương sau động đất. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Mail Online)
#Tiên tri cuối năm 2025 #nhà tiên tri người Pháp #Nostradamus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT