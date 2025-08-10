Hà Nội

Cầy giông sọc quý hiếm bậc nhất Việt Nam đặc biệt cỡ nào?

Giải mã

Cầy giông sọc quý hiếm bậc nhất Việt Nam đặc biệt cỡ nào?

Mang vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, cầy giông sọc (Viverra megaspila) là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ hiếm gặp của rừng nhiệt đới Việt Nam.

T.B (tổng hợp)
1. Loài cầy giông sọc có bộ lông đặc trưng với các vệt sọc đen trắng. Phần lưng và hai bên hông có các sọc đen nổi bật trên nền lông xám hoặc nâu nhạt giúp chúng ngụy trang trong môi trường rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
2. Đây là loài động vật có tập tính sống đơn độc và về đêm. Cầy giông sọc chủ yếu hoạt động vào ban đêm, sử dụng khứu giác phát triển để săn mồi trong bóng tối. Ảnh: Pinterest.
3. Phân bố chủ yếu ở các khu rừng Đông Dương. Loài này được ghi nhận ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, thường sống trong rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
4. Là một trong những loài cầy lớn nhất. Viverra megaspila có kích thước thân dài khoảng 60–70 cm, lớn hơn so với nhiều loài khác thuộc họ Cầy. Ảnh: Pinterest.
5. Thức ăn chủ yếu là động vật nhỏ. Chế độ ăn gồm côn trùng, chuột, chim nhỏ, bò sát và đôi khi là trái cây rụng – phản ánh bản tính ăn tạp linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
6. Có tuyến mùi đặc trưng để đánh dấu lãnh thổ. Giống như nhiều loài trong họ Cầy, chúng sử dụng tuyến mùi gần hậu môn để đánh dấu khu vực sinh sống. Ảnh: Pinterest.
7. Cầy giông sọc có vai trò sinh thái quan trọng. Với vai trò là động vật ăn tạp và săn mồi bậc trung, chúng góp phần kiểm soát quần thể côn trùng và loài gặm nhấm trong rừng. Ảnh: Pinterest.
8. Tình trạng bảo tồn đang ở mức đáng lo ngại. Loài này được liệt kê là Sắp Nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN, do mất môi trường sống và bị săn bắt làm thịt hoặc lấy tuyến xạ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#cầy giông sọc Việt Nam #đặc điểm loài cầy giông sọc #cầy giông sọc sống đêm #phân bố loài cầy giông sọc #động vật rừng Đông Dương #thức ăn của cầy giông sọc

