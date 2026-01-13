Hà Nội

Kinh doanh

Làng hoa khắp cả nước tất bật vào vụ Tết

Những ngày này, làng hoa khắp 3 miền từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM...đều chạy nước rút chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán - vụ hoa lớn nhất trong năm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cánh đồng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, Hà Nội) nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Ảnh: PhunuVietNam
Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cánh đồng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, Hà Nội) nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Ảnh: PhunuVietNam
Trên khắp các thửa ruộng nối dài, người trồng hoa tất bật tỉa lá, bắt sâu, điều chỉnh ánh điện, che nilon giữ ấm cho cây. Ảnh: PhunuVietNam
Trên khắp các thửa ruộng nối dài, người trồng hoa tất bật tỉa lá, bắt sâu, điều chỉnh ánh điện, che nilon giữ ấm cho cây. Ảnh: PhunuVietNam
Tây Tựu được xem là "vựa hoa" lớn của Hà Nội, cung cấp hoa tươi cho Thủ đô và các tỉnh lân cận mỗi dịp lễ, tết. Ảnh: PhunuVietNam
Tây Tựu được xem là "vựa hoa" lớn của Hà Nội, cung cấp hoa tươi cho Thủ đô và các tỉnh lân cận mỗi dịp lễ, tết. Ảnh: PhunuVietNam
Ngoài hoa cúc, người dân làng Tây Tựu còn trồng hoa hồng, ly, lan tường, đồng tiền...mỗi loại hoa lại đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc riêng. Ảnh: PhunuVietNam
Ngoài hoa cúc, người dân làng Tây Tựu còn trồng hoa hồng, ly, lan tường, đồng tiền...mỗi loại hoa lại đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc riêng. Ảnh: PhunuVietNam
Tại làng hoa Thới An (TP HCM), thời điểm này là giai đoạn “chạy nước rút” cho vụ hoa Tết. Ảnh: Plo
Tại làng hoa Thới An (TP HCM), thời điểm này là giai đoạn “chạy nước rút” cho vụ hoa Tết. Ảnh: Plo
Từ sáng sớm, các nhà vườn tất bật kiểm tra độ ẩm, tỉa lá, phòng trừ sâu bệnh, điều chỉnh tưới nước và bón phân để hoa phát triển đồng đều. Ảnh: Plo
Từ sáng sớm, các nhà vườn tất bật kiểm tra độ ẩm, tỉa lá, phòng trừ sâu bệnh, điều chỉnh tưới nước và bón phân để hoa phát triển đồng đều. Ảnh: Plo
Với cúc đại đóa, người trồng phải thường xuyên lặt bỏ bông nhỏ, tập trung nuôi bông lớn để bảo đảm hoa nở đúng thời điểm. Ảnh: Plo
Với cúc đại đóa, người trồng phải thường xuyên lặt bỏ bông nhỏ, tập trung nuôi bông lớn để bảo đảm hoa nở đúng thời điểm. Ảnh: Plo
Một số nhà vườn phải thuê nhân công lặt chồi hoa, giá khoảng 250.000 đồng/ngày. Ảnh: Plo
Một số nhà vườn phải thuê nhân công lặt chồi hoa, giá khoảng 250.000 đồng/ngày. Ảnh: Plo
Tại làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), hơn 20 hộ dân đang bước vào giai đoạn cao điểm. Ảnh: Dân Việt
Tại làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), hơn 20 hộ dân đang bước vào giai đoạn cao điểm. Ảnh: Dân Việt
Trên khắp các thửa ruộng, nông dân tất bật cắt tỉa cành lá, ngắt đọt, bón phân, phun thuốc, chong đèn cho hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: Dân Việt
Trên khắp các thửa ruộng, nông dân tất bật cắt tỉa cành lá, ngắt đọt, bón phân, phun thuốc, chong đèn cho hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: Dân Việt
Để kịp tiến độ, mỗi nhà vườn duy trì từ 2–3 nhân công chăm sóc thường xuyên, với thu nhập bình quân khoảng 250.000 – 300.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Dân Việt
Để kịp tiến độ, mỗi nhà vườn duy trì từ 2–3 nhân công chăm sóc thường xuyên, với thu nhập bình quân khoảng 250.000 – 300.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Dân Việt
Thời điểm này, người trồng hoa tại Mê Linh (Hà Nội) tập trung điều chỉnh kỹ thuật để cây sinh trưởng đúng nhịp, tránh tình trạng nở sớm hoặc muộn so với nhu cầu tiêu thụ. Ảnh: Tiền phong
Thời điểm này, người trồng hoa tại Mê Linh (Hà Nội) tập trung điều chỉnh kỹ thuật để cây sinh trưởng đúng nhịp, tránh tình trạng nở sớm hoặc muộn so với nhu cầu tiêu thụ. Ảnh: Tiền phong
Trước thời tiết bất lợi, người trồng hoa Mê Linh phải thắp đèn chiếu sáng ban đêm để giữ nhịp phát triển và điều chỉnh thời điểm ra hoa. Ảnh: Tiền phong
Trước thời tiết bất lợi, người trồng hoa Mê Linh phải thắp đèn chiếu sáng ban đêm để giữ nhịp phát triển và điều chỉnh thời điểm ra hoa. Ảnh: Tiền phong
Những ruộng hoa sáng đèn trong đêm trở thành nét đặc trưng của làng hoa mỗi dịp giáp Tết. Ảnh: Tiền phong
Những ruộng hoa sáng đèn trong đêm trở thành nét đặc trưng của làng hoa mỗi dịp giáp Tết. Ảnh: Tiền phong
