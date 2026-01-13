RNG giải thể, cú sốc lớn khiến LPL 2026 chao đảo

Mới đây, hình ảnh phác họa mẫu SUV Mercedes-Benz G-Class mới đã được nhà thiết kế Rowan Tuttle chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu xe toàn cầu.
Xuất hiện trong bộ váy dạo phố gợi cảm, Mai Dora tiếp tục ghi điểm với phong cách “váy ngắn chân dài” khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.
Năm 2026, những con giáp này sẽ là trung tâm của sự nghiệp, tài chính và mang lại phúc khí dồi dào cho cả gia đình.
Tọa lạc trên đỉnh núi đá nhìn xuống Biển Chết, Machaerus (Jordan) hiện lên như chứng tích quyền lực, bạo lực và bi kịch chính trị thời cổ đại.
Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg.
Bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề, kiến trúc sư đã tạo nên một không gian sống liên tục, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cho một gia đình trẻ.
Một "Bàn thờ đầu bò" niên đại 6.000 năm được tìm thấy, nó được thiết kế theo hình đầu bò cách điệu, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực.
EliteBoard G1a của HP khiến giới công nghệ bất ngờ khi nhét toàn bộ máy tính AI vào một chiếc bàn phím, thách thức khái niệm PC truyền thống.
Giữa mặt nước tĩnh lặng, cây hoa súng (chi Nymphaea) từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh tế của vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu văn hóa.
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Trương khiến fan ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng thơ tuyết trắng giữa lòng Seoul lãng mạn.
Sì Thâu Chải mê hoặc du khách giữa mây trắng và hoa rực rỡ, nơi văn hóa người Dao đỏ hòa quyện cùng thiên nhiên thơ mộng Tây Bắc.
Không cần sàn diễn lộng lẫy hay trang phục cầu kỳ, Tú Hảo vẫn ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong khoảnh khắc đời thường ngồi ăn vỉa hè.
Đáng tiếc là Ford Maverick sẽ không bao giờ được bán chính hãng tại Việt Nam, nên khách hàng trong nước sẽ không thể trải nghiệm được xe bán tải cỡ nhỏ này.
Bộ đôi OPPO Reno15 và Reno15 Pro trình làng đầu 2026 với thiết kế mưa sao băng, camera 200MP và hiệu năng đồ họa vượt kỳ vọng.
Ferrari 849 Testarossa sắp được đưa về Việt Nam là phiên bản mới nhất của hãng xe ngựa chồm, xe sử dụng động cơ plug-in hybrid tạo ra 1.036 mã lực.
Một tảng đá dựng đứng có khắc hình khuôn mặt người niên đại 12.000 năm đã được tìm thấy lần đầu tiên tại Karahantepe.
Giữa vùng biển lạnh Nam Bán Cầu, cá heo Commerson (Cephalorhynchus commersonii) nổi bật với màu sắc tương phản và tập tính đặc biệt hiếm thấy.
Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ.
Những ngày này, làng hoa khắp 3 miền từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM...đều chạy nước rút chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán - vụ hoa lớn nhất trong năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/1, Xử Nữ dễ hút tài lộc nhưng phải có sự chuẩn bị mới vượng lên. Cự Giải nên tích cực hợp tác với người khác.