RNG giải thể, cú sốc lớn khiến LPL 2026 chao đảo

Số hóa

Royal Never Give Up chính thức giải thể vì khủng hoảng tài chính, khép lại 11 năm huy hoàng và đẩy LPL 2026 vào biến động chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng LMHT toàn cầu chấn động khi Royal Never Give Up (RNG) - biểu tượng một thời của khu vực LPL (League of Legends Pro League - Trung Quốc) bất ngờ tuyên bố rút khỏi thi đấu chuyên nghiệp, khép lại hành trình 11 năm đầy vinh quang lẫn cay đắng.
Dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội X với nội dung “RNG out” đã chính thức xác nhận sự sụp đổ của một biểu tượng LPL.
Việc RNG giải thể, nối gót FPX, khiến LPL 2026 chỉ còn 14 đội tham dự, tạo ra lỗ hổng lớn trong cấu trúc giải đấu Trung Quốc.
Thực tế, bi kịch của RNG đã được dự báo từ sớm khi tổ chức này chìm trong khủng hoảng tài chính và nợ nần kéo dài nhiều năm.
Hàng loạt vụ kiện tụng liên quan đến nợ lương và vi phạm hợp đồng đã bào mòn nguồn lực, kéo theo phong độ thi đấu sa sút nghiêm trọng.
Từ vị thế ứng viên vô địch, RNG rơi xuống đáy bảng xếp hạng và dần biến mất khỏi kế hoạch vận hành của LPL.
Dù vậy, RNG vẫn là cái nôi của những huyền thoại như Uzi, Xiaohu, Ming hay GALA, cùng bảng thành tích 5 lần vô địch LPL và 3 MSI.
Sự ra đi của “nhà vua không ngai” để lại khoảng trống lớn, nhưng di sản RNG sẽ mãi là một phần bất tử trong lịch sử LMHT thế giới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#RNG #LPL #giải thể #LMHT #tổ chức #các huyền thoại

