Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Tiên nữ mukbang' Quỳnh Trương khoe visual chuẩn nàng thơ tại Hàn Quốc

Cộng đồng trẻ

'Tiên nữ mukbang' Quỳnh Trương khoe visual chuẩn nàng thơ tại Hàn Quốc

Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Trương khiến fan ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng thơ tuyết trắng giữa lòng Seoul lãng mạn.

Trầm Phương
Mới đây, "tiên nữ mukbang" Quỳnh Trương đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh check-in cực ngọt ngào tại xứ sở Kim Chi. Trong chuyến hành trình khám phá Seoul, Quỳnh Trương đã dừng chân tại Tháp Namsan (N Seoul Tower) - một trong những biểu tượng lãng mạn nhất của Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, "tiên nữ mukbang" Quỳnh Trương đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh check-in cực ngọt ngào tại xứ sở Kim Chi. Trong chuyến hành trình khám phá Seoul, Quỳnh Trương đã dừng chân tại Tháp Namsan (N Seoul Tower) - một trong những biểu tượng lãng mạn nhất của Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện giữa "biển khóa tình yêu" rực rỡ sắc màu, cô nàng lựa chọn set đồ trắng tinh khôi từ đầu đến chân, tạo nên hình ảnh một nàng thơ nhẹ nhàng, thanh tao. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện giữa "biển khóa tình yêu" rực rỡ sắc màu, cô nàng lựa chọn set đồ trắng tinh khôi từ đầu đến chân, tạo nên hình ảnh một nàng thơ nhẹ nhàng, thanh tao. (Ảnh: IGNV)
Dưới tiết trời se lạnh, Quỳnh Trương khéo léo phối áo phao gile cùng chân váy lông xù và đôi chụp tai ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Dưới tiết trời se lạnh, Quỳnh Trương khéo léo phối áo phao gile cùng chân váy lông xù và đôi chụp tai ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Gam màu trắng kem không chỉ tôn lên làn da phát sáng mà còn giúp cô nàng trông vô cùng nổi bật giữa khung cảnh mùa đông trầm mặc của Seoul. (Ảnh: IGNV)
Gam màu trắng kem không chỉ tôn lên làn da phát sáng mà còn giúp cô nàng trông vô cùng nổi bật giữa khung cảnh mùa đông trầm mặc của Seoul. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, thần thái của "mỹ nhân triệu view" cũng nhận được cơn mưa lời khen. Dù là khoảnh khắc nghiêng mình tự nhiên hay nụ cười mỉm nhẹ nhàng, Quỳnh Trương đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, thần thái của "mỹ nhân triệu view" cũng nhận được cơn mưa lời khen. Dù là khoảnh khắc nghiêng mình tự nhiên hay nụ cười mỉm nhẹ nhàng, Quỳnh Trương đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt to tròn cùng lối trang điểm trong veo giúp cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt to tròn cùng lối trang điểm trong veo giúp cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều khán giả bình luận rằng, dù đã quá quen với hình ảnh Quỳnh Trương duyên dáng trong các clip ăn uống, nhưng khi cô hóa thân thành "nàng thơ du lịch", sức hút vẫn không hề giảm sút. (Ảnh: IGNV)
Nhiều khán giả bình luận rằng, dù đã quá quen với hình ảnh Quỳnh Trương duyên dáng trong các clip ăn uống, nhưng khi cô hóa thân thành "nàng thơ du lịch", sức hút vẫn không hề giảm sút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở khu vực khóa tình yêu, Quỳnh Trương còn dạo bước trên những cung đường dốc đặc trưng của Seoul, nơi có những hàng cây khô và bức tường đá cổ kính bao quanh. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở khu vực khóa tình yêu, Quỳnh Trương còn dạo bước trên những cung đường dốc đặc trưng của Seoul, nơi có những hàng cây khô và bức tường đá cổ kính bao quanh. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô nàng tự tin thả dáng giữa không gian rộng lớn, phía xa là ngọn tháp Namsan mờ ảo, hay lúc ngồi trên tàu, tạo nên những khung hình đẹp như phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô nàng tự tin thả dáng giữa không gian rộng lớn, phía xa là ngọn tháp Namsan mờ ảo, hay lúc ngồi trên tàu, tạo nên những khung hình đẹp như phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, thời trang và bối cảnh lãng mạn tại Hàn Quốc đã giúp bộ ảnh của Quỳnh Trương nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, thời trang và bối cảnh lãng mạn tại Hàn Quốc đã giúp bộ ảnh của Quỳnh Trương nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Trương #Hàn Quốc #du lịch Seoul #Namsan Tower #thời trang #nàng thơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT