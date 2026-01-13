Hà Nội

Mai Dora diện váy ngắn khoe chân dài, fan “đổ gục”

Số hóa

Mai Dora diện váy ngắn khoe chân dài, fan “đổ gục”

Xuất hiện trong bộ váy dạo phố gợi cảm, Mai Dora tiếp tục ghi điểm với phong cách “váy ngắn chân dài” khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Mai Dora tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo phố với phong cách thời trang quyến rũ quen thuộc.
Công thức “váy ngắn chân dài” một lần nữa giúp nữ MC khoe trọn lợi thế vóc dáng, đặc biệt là đôi chân thon dài nổi bật.
Gương mặt sắc sảo pha nét ngọt ngào cùng thần thái tự tin khiến Mai Dora dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay từ khung hình đầu tiên.
Những thiết kế ôm dáng và đường cắt tinh tế giúp cô tôn lên hình thể cân đối mà vẫn giữ được sự thanh lịch.
Dưới ánh nắng đời thường, phong cách của Mai Dora mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa cuốn hút.
Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu Esports, sức hút của cô trong cộng đồng game thủ vẫn không hề giảm sút.
Trên mạng xã hội, nhiều fan dành lời khen cho gu thời trang ngày càng táo bạo nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.
Mai Dora cho thấy cô không chỉ là gương mặt quen thuộc của Esports Việt mà còn là biểu tượng phong cách được nhiều người theo dõi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
