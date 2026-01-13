Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tú Hảo ngồi ăn vỉa hè, khoe nhan sắc duyên dáng đời thường

Cộng đồng trẻ

Tú Hảo ngồi ăn vỉa hè, khoe nhan sắc duyên dáng đời thường

Không cần sàn diễn lộng lẫy hay trang phục cầu kỳ, Tú Hảo vẫn ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong khoảnh khắc đời thường ngồi ăn vỉa hè.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tú Hảo diện trang phục truyền thống tông hồng pastel nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm trong trẻo, mái tóc uốn mềm buông tự nhiên.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tú Hảo diện trang phục truyền thống tông hồng pastel nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm trong trẻo, mái tóc uốn mềm buông tự nhiên.
Giữa không gian vỉa hè quen thuộc, người đẹp sinh năm 1996 nổi bật bởi nụ cười tươi, ánh mắt hiền và thần thái thanh lịch.
Giữa không gian vỉa hè quen thuộc, người đẹp sinh năm 1996 nổi bật bởi nụ cười tươi, ánh mắt hiền và thần thái thanh lịch.
Sự đối lập thú vị giữa bối cảnh đời thường và khí chất người mẫu chuyên nghiệp khiến hình ảnh của Tú Hảo càng trở nên gần gũi, duyên dáng.
Sự đối lập thú vị giữa bối cảnh đời thường và khí chất người mẫu chuyên nghiệp khiến hình ảnh của Tú Hảo càng trở nên gần gũi, duyên dáng.
Nhiều khán giả nhận xét, chính nét mộc mạc, tự nhiên này lại là “điểm cộng” giúp Tú Hảo ghi dấu ấn.
Nhiều khán giả nhận xét, chính nét mộc mạc, tự nhiên này lại là “điểm cộng” giúp Tú Hảo ghi dấu ấn.
Không tạo dáng cầu kỳ, không phụ kiện xa hoa, Tú Hảo vẫn toát lên vẻ đẹp rất riêng – nhẹ nhàng nhưng đủ cuốn hút, đúng với hình ảnh một fashionista biết làm chủ phong cách cá nhân.
Không tạo dáng cầu kỳ, không phụ kiện xa hoa, Tú Hảo vẫn toát lên vẻ đẹp rất riêng – nhẹ nhàng nhưng đủ cuốn hút, đúng với hình ảnh một fashionista biết làm chủ phong cách cá nhân.
Tú Hảo tên đầy đủ là Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996, quê Nha Trang (Khánh Hòa). Cô từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và sớm bén duyên với nghề người mẫu.
Tú Hảo tên đầy đủ là Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996, quê Nha Trang (Khánh Hòa). Cô từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và sớm bén duyên với nghề người mẫu.
Trước khi nổi tiếng trên truyền hình thực tế, Tú Hảo đã là cái tên quen thuộc trong giới thời trang với danh xưng “nữ hoàng lookbook” nhờ gương mặt thanh tú, sắc sảo và thần thái linh hoạt.
Trước khi nổi tiếng trên truyền hình thực tế, Tú Hảo đã là cái tên quen thuộc trong giới thời trang với danh xưng “nữ hoàng lookbook” nhờ gương mặt thanh tú, sắc sảo và thần thái linh hoạt.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tú Hảo đến vào năm 2017 khi cô đăng quang Quán quân The Face Vietnam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tú Hảo đến vào năm 2017 khi cô đăng quang Quán quân The Face Vietnam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê.
Chiến thắng thuyết phục với tỷ lệ bình chọn cao từ khán giả giúp Tú Hảo vụt sáng, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế săn đón.
Chiến thắng thuyết phục với tỷ lệ bình chọn cao từ khán giả giúp Tú Hảo vụt sáng, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế săn đón.
Sau cuộc thi, Tú Hảo hoạt động đa năng trong làng mốt: từ người mẫu sàn diễn, đại diện thương hiệu đến tham gia diễn xuất và xây dựng hình ảnh fashionista trên mạng xã hội. Cô được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa phong cách, khi thì cá tính, hiện đại, lúc lại nữ tính, mềm mại – đúng như những gì khán giả thấy trong khoảnh khắc ăn vỉa hè đời thường mới đây.
Sau cuộc thi, Tú Hảo hoạt động đa năng trong làng mốt: từ người mẫu sàn diễn, đại diện thương hiệu đến tham gia diễn xuất và xây dựng hình ảnh fashionista trên mạng xã hội. Cô được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa phong cách, khi thì cá tính, hiện đại, lúc lại nữ tính, mềm mại – đúng như những gì khán giả thấy trong khoảnh khắc ăn vỉa hè đời thường mới đây.
Thiên Anh
#Tú Hảo vẻ đẹp đời thường #Người nổi tiếng giản dị #Lối sống tự nhiên #Ảnh đời thường sao Việt #Phong cách bình dị #Tú Hảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT